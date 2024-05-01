Губернатор Махонин рассказал, как повысит качество жизни пермяков

Губернатор Махонин подписал стратегию развития региона до 2035 года

Повышать качество жизни населения планируют через шесть направлений Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал законопроект о социально-экономическом развитии региона до 2025 года. Согласно документу, основной упор будет сделан на повышение качества жизни населения через шесть ключевых направлений.

«Провели большую научно-исследовательскую работу, чтобы определить основные направления, по которым будем развиваться. Их шесть: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зеленая экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал и пространственное развитие», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Он добавил, что по каждому направлению будет составлен отдельный план мероприятий. По мнению губернатора, эти действия позволят повысить доходы жителей региона и краевой бюджет, увеличить количество рабочих мест, объем строящегося жилья, туристический поток, а также развивать другие сферы, которые позитивно повлияют на экономику. Также в рамках социально-экономического развития краевые власти планируют увеличить среднегодовые темпы роста по индексу производительности труда — 101,7%, инвестициям — 106,5% и валовому региональному продукту по целевому сценарию — 103,6%.

Ранее губернатор Прикамья отмечал, что стратегия разрабатывалась вместе с представителями власти, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций. На ближайшем пленарном заседании депутаты заксобрания Пермского края рассмотрят законопроект. А вся работа по его согласованию и утверждению должна закончиться до конца 2024 года. Последний раз подобную стратегию рассматривали в 2011 году.