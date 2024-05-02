Дело задержанного ФСБ в Челябинске украинского диверсанта рассмотрит военный суд

Несовершеннолетний челябинец пытался совершить диверсию на железной дороге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центральный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Челябинска, которого обвиняют в приготовлении диверсии на железной дороге и вступлении в террористическую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

«Центральным МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями уголовного кодекса. Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд», — уточнили в пресс-службе ведомства

В пресс-службе ведомства добавили, что молодой человек обвиняется по ч.1 ст. 30 — ч.1 ст. 281 УК РФ (приготовление к поджогу, направленному на разрушение объекта транспортной инфраструктуры), ч.1 ст. 30 — ч.2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). В ходе следствия установлено, что в июне 2023 года обвиняемый на территории Челябинска готовился совершить поджог релейных железнодорожных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами, а также места стоянки грузовых поездов. Кроме этого, с мая по июнь 2023 года он вступил в террористическую организацию, отправив анкету и копию паспорта.

Совершить диверсию подросток не успел, так как был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Молодого человека отправили под стражу. В ходе расследования установлено, что все инструкции он получал в мессенджере от представителя Украины, который обещал ему вознаграждение.

Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский областной суд 3 апреля огласил приговор 27-летнему Генриху Узялло, обвиняемому в диверсии на железной дороге. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы, девять лет из которых он проведет в колонии строгого режима.