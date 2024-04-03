Генриха Узялло приговорили к 12 годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 3 апреля огласил приговор Генриху Узялло, обвиняемому в диверсии на железной дороге. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы, девять лет из которых он проведет в колонии строгого режима.

«Признать Узялло виновным по части 1 статьи 281 УК РФ. Назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые три года в тюрьме, остальные в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Александр Зимин.

Суд удовлетворил исковые требования РЖД. С Узялло взыскано 462 тысячи рублей.

Узялло был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине июня прошлого года. Его обвинили в диверсии. По версии следствия, именно он поджег релейные шкафы на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе.

Генриха Узялло признали виновным по статье 281 УК РФ (Диверсия) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первые три года заключения Уязалло проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU