Задержанный ФСБ челябинец отправлен в колонию за диверсию на железной дороге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Диверсант. Челябинск
Генриха Узялло приговорили к 12 годам лишения свободы Фото:

Челябинский областной суд 3 апреля огласил приговор Генриху Узялло, обвиняемому в диверсии на железной дороге. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы, девять лет из которых он проведет в колонии строгого режима.

«Признать Узялло виновным по части 1 статьи 281 УК РФ. Назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые три года в тюрьме, остальные в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Александр Зимин.

Суд удовлетворил исковые требования РЖД. С Узялло взыскано 462 тысячи рублей.

Узялло был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине июня прошлого года. Его обвинили в диверсии. По версии следствия, именно он поджег релейные шкафы на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе.

Диверсант. Челябинск
Генриха Узялло признали виновным по статье 281 УК РФ (Диверсия)
Фото:
Диверсант. Челябинск
Первые три года заключения Уязалло проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима
Фото:

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Челябинский областной суд 3 апреля огласил приговор Генриху Узялло, обвиняемому в диверсии на железной дороге. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы, девять лет из которых он проведет в колонии строгого режима. «Признать Узялло виновным по части 1 статьи 281 УК РФ. Назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые три года в тюрьме, остальные в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Александр Зимин. Суд удовлетворил исковые требования РЖД. С Узялло взыскано 462 тысячи рублей. Узялло был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине июня прошлого года. Его обвинили в диверсии. По версии следствия, именно он поджег релейные шкафы на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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