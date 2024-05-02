В предстоящие сутки в регионе будет холодно и сыро Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинской области в предстоящие сутки пройдет дождь с мокрым снегом, температура воздуха на почве опустится до -3 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ночь на 3 мая и днем 3 мая облачно с прояснением, местами небольшие дожди, в северной половине с мокрым снегом. Ночью 0,+5, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3», — сообщили метеорологи.

Синоптики предупредили, что днем 3 мая ожидается около 8—13 градусов выше нуля, в горах до +5. В ночь ветер будет неустойчивым, 1—6 метров в секунду. Днем в северной половине региона ветер северо-восточный, восточный 3—8 метров в секунду. В южных районах ветер западный, юго-западный 3—8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что на майские праздники в Челябинской области ожидается мокрый снег. Как следовало из долгосрочного прогноза «Гисметео» на месяц, дождь со снегом должны прийти в регион 4 и 9 мая.

Синоптики обещают мокрый снег и заморозки на почве Сайт Челябинского гидрометеоцентра