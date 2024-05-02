Снег и заморозки до минус 5 градусов задержатся в Челябинской области до конца недели. Скрин

Снег и заморозки задержатся в Челябинской области до конца недели
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В регионе заморозки и мокрый снег продлятся до 5 мая Фото:

В Челябинской области мокрый снег и заморозки на почве задержатся до воскресенья, 5 мая. Обновленный прогноз погоды разместили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ночь на 4 мая ожидается 0,+5, местами заморозки до -3. В ночь на 5 мая — заморозки до -5», — говорится в уточненном прогнозе метеорологов. Кроме того, в ночь на 4 мая в северных районах обещают сильный мокрый снег.

Дневные температуры 4 и 5 мая составят от 3 до 10 градусов тепла. Порывы ветра 4 мая достигнут 15-18 метров в секунду, к 5 мая порывы до 13 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупреждали о мокром снеге, который ожидается в северных районах региона в предстоящие сутки. Кроме того, синоптики сообщали о сильном ветре и заморозках.

Заморозки и мокрый снег продлятся до 5 мая
Заморозки и мокрый снег продлятся до 5 мая

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В Челябинской области мокрый снег и заморозки на почве задержатся до воскресенья, 5 мая. Обновленный прогноз погоды разместили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ночь на 4 мая ожидается 0,+5, местами заморозки до -3. В ночь на 5 мая — заморозки до -5», — говорится в уточненном прогнозе метеорологов. Кроме того, в ночь на 4 мая в северных районах обещают сильный мокрый снег. Дневные температуры 4 и 5 мая составят от 3 до 10 градусов тепла. Порывы ветра 4 мая достигнут 15-18 метров в секунду, к 5 мая порывы до 13 метров в секунду. Ранее метеорологи предупреждали о мокром снеге, который ожидается в северных районах региона в предстоящие сутки. Кроме того, синоптики сообщали о сильном ветре и заморозках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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