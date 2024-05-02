В Челябинске откроют два ресторана кавказской кухни

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Грузинское бистро "Кидэ". Екатеринбург, хинкали, бистро кидэ
В меню каждого из ресторанов более восьми видов хинкали Фото:

В Челябинске в мае откроются рестораны кавказской кухни «АджикиНеЖаль» и грузинской «Старик Хинкалыч» (грузинская кухня входит в кавказскую — прим. URA.RU). Оба заведения будут работать в центре города.

«Скоро мы представим наш грузинский дом в интерьере современного Кавказа. Наша открытая кухня с дровяной печью и тандыром точно покорит ваше сердце», — сообщило руководство «АджикиНеЖаль» в соцсети «ВКонтакте». Заведение планирует начать работу в мае.

В меню заведения представлены хинкали, хачапури, сациви и другие блюда национальной кухни. Ресторан уже работает в Уфе, Новосибирске и Барнауле. Согласно меню с сайта, там также предлагают том-ям по-грузински, лагман и хинкали с морепродуктами.

Сеть грузинских ресторанов «Старик Хинкалыч» уже открыта в 52 городах страны. В интерьер заведения также включили открытую кухню, а главным блюдом станут хинкали — их в меню порядка восьми видов. Для гостей также готовят хачапури, оджахури, плов, харчо и национальные салаты.

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В Челябинске в мае откроются рестораны кавказской кухни «АджикиНеЖаль» и грузинской «Старик Хинкалыч» (грузинская кухня входит в кавказскую — прим. URA.RU). Оба заведения будут работать в центре города. «Скоро мы представим наш грузинский дом в интерьере современного Кавказа. Наша открытая кухня с дровяной печью и тандыром точно покорит ваше сердце», — сообщило руководство «АджикиНеЖаль» в соцсети «ВКонтакте». Заведение планирует начать работу в мае. В меню заведения представлены хинкали, хачапури, сациви и другие блюда национальной кухни. Ресторан уже работает в Уфе, Новосибирске и Барнауле. Согласно меню с сайта, там также предлагают том-ям по-грузински, лагман и хинкали с морепродуктами. Сеть грузинских ресторанов «Старик Хинкалыч» уже открыта в 52 городах страны. В интерьер заведения также включили открытую кухню, а главным блюдом станут хинкали — их в меню порядка восьми видов. Для гостей также готовят хачапури, оджахури, плов, харчо и национальные салаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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