В Челябинске откроют два ресторана кавказской кухни

02 мая 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

В меню каждого из ресторанов более восьми видов хинкали Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске в мае откроются рестораны кавказской кухни «АджикиНеЖаль» и грузинской «Старик Хинкалыч» (грузинская кухня входит в кавказскую — прим. URA.RU). Оба заведения будут работать в центре города. «Скоро мы представим наш грузинский дом в интерьере современного Кавказа. Наша открытая кухня с дровяной печью и тандыром точно покорит ваше сердце», — сообщило руководство «АджикиНеЖаль» в соцсети «ВКонтакте». Заведение планирует начать работу в мае. В меню заведения представлены хинкали, хачапури, сациви и другие блюда национальной кухни. Ресторан уже работает в Уфе, Новосибирске и Барнауле. Согласно меню с сайта, там также предлагают том-ям по-грузински, лагман и хинкали с морепродуктами. Сеть грузинских ресторанов «Старик Хинкалыч» уже открыта в 52 городах страны. В интерьер заведения также включили открытую кухню, а главным блюдом станут хинкали — их в меню порядка восьми видов. Для гостей также готовят хачапури, оджахури, плов, харчо и национальные салаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в мае откроются рестораны кавказской кухни «АджикиНеЖаль» и грузинской «Старик Хинкалыч» (грузинская кухня входит в кавказскую — прим. URA.RU). Оба заведения будут работать в центре города. «Скоро мы представим наш грузинский дом в интерьере современного Кавказа. Наша открытая кухня с дровяной печью и тандыром точно покорит ваше сердце», — сообщило руководство «АджикиНеЖаль» в соцсети «ВКонтакте». Заведение планирует начать работу в мае. В меню заведения представлены хинкали, хачапури, сациви и другие блюда национальной кухни. Ресторан уже работает в Уфе, Новосибирске и Барнауле. Согласно меню с сайта, там также предлагают том-ям по-грузински, лагман и хинкали с морепродуктами. Сеть грузинских ресторанов «Старик Хинкалыч» уже открыта в 52 городах страны. В интерьер заведения также включили открытую кухню, а главным блюдом станут хинкали — их в меню порядка восьми видов. Для гостей также готовят хачапури, оджахури, плов, харчо и национальные салаты.