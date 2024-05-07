Свердловские ветераны получат денежные выплаты к 9 Мая

08 мая 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Ежегодная выплата составляет 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны в Свердловской области получат разовые прибавки к пенсиям. Это традиционная мера поддержки, которая осуществляется ежегодно в рамках празднования знаменательной даты. Подробнее о том, какие выплаты положены свердловским ветеранам к 9 Мая — в материале URA.RU. Федеральная выплата к 9 Мая в размере 10 тысяч рублей установлена указом президента в 2019 году и предназначена для инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий. Эта выплата начисляется ежегодно и доставляется автоматически вместе с пенсией. Выплата производится без необходимости представления дополнительных заявлений или документов, что значительно упрощает процесс получения средств для пожилых людей. Инвалидам и участникам войны выплатят по 5 000 рублей, а другим категориям ветеранов — по 1 000 рублей. Помимо денежных выплат, в Свердловской области также предусмотрены дополнительные меры поддержки, такие как бесплатный проезд и компенсации на подключение к газовым сетям. Кроме того, ветераны могут рассчитывать на бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. По состоянию на 22 апреля 2024 года численность инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Свердловской области, составляет 9 048 человек. Из них: инвалиды Великой Отечественной войны — 82 человека; участники Великой Отечественной войны — 95 человек; лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны — один человек; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 160 человек; труженики тыла — 8 710 человек. Кроме того, в регионе проживает 282 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей и гетто, почти девять тысяч тружеников тыла и свыше 20 тысяч детей погибших или пропавших без вести военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны в Свердловской области получат разовые прибавки к пенсиям. Это традиционная мера поддержки, которая осуществляется ежегодно в рамках празднования знаменательной даты. Подробнее о том, какие выплаты положены свердловским ветеранам к 9 Мая — в материале URA.RU. Федеральная выплата к 9 Мая в размере 10 тысяч рублей установлена указом президента в 2019 году и предназначена для инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий. Эта выплата начисляется ежегодно и доставляется автоматически вместе с пенсией. Выплата производится без необходимости представления дополнительных заявлений или документов, что значительно упрощает процесс получения средств для пожилых людей. Инвалидам и участникам войны выплатят по 5 000 рублей, а другим категориям ветеранов — по 1 000 рублей. Помимо денежных выплат, в Свердловской области также предусмотрены дополнительные меры поддержки, такие как бесплатный проезд и компенсации на подключение к газовым сетям. Кроме того, ветераны могут рассчитывать на бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. По состоянию на 22 апреля 2024 года численность инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Свердловской области, составляет 9 048 человек. Из них: инвалиды Великой Отечественной войны — 82 человека; участники Великой Отечественной войны — 95 человек; лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны — один человек; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 160 человек; труженики тыла — 8 710 человек. Кроме того, в регионе проживает 282 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей и гетто, почти девять тысяч тружеников тыла и свыше 20 тысяч детей погибших или пропавших без вести военнослужащих.