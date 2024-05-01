Королева красоты, претендующая на пост мэра в ХМАО, предложила построить крематорий

Кандидат в мэры Нефтеюганска Гукова предложила построить крематорий и колумбарий

Кандидат в мэры Нефтеюганска Олеся Гукова победила в конкурсе красоты в 2020 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Победительница конкурса красоты Олеся Гукова, претендующая на пост главы Нефтеюганска, предлагает построить крематорий. Вместе с ним кандидат в мэры готова запустить колумбарий и внедрить услуги по сжиганию останков домашних питомцев. Программой кандидата поделились с URA.RU представители Гуковой в местном истеблишменте.

«В настоящее время в городе продолжает оставаться востребованной идея строительства крематория для умерших. Практика цивилизованных западных государств и российская ментальность не вступают в противоречие по поводу кремации умерших. В нашем городе есть потребность в услугах такого похоронного заведения и колумбария. Кремация необходима и для домашних животных, так как законодательство запрещает хоронить их тела в земле или выбрасывать в мусорные контейнеры. Считаю необходимым для Нефтеюганска при поддержке бизнеса существования услуги по цивилизованной утилизации останков», — указано в программе.

В пунктах документа упоминаются установка снегоплавильной станции, борьба с расклейщиками объявлений и обучение детей основам профессии хаус-мастера (сантехник, электрик, повар и садовод). Кандидат также предлагает мэрии «ублажать предпринимателей по полной программе» и «грызть зубами» проблему асфальтирования дворов, «используя законные и полузаконные методы».

Ранее URA.RU писало, что королева красоты претендует на пост мэра Нефтеюганска. Она заявила, что город находится на грани вымирания, и она хочет возглавить его, чтобы остановить отток квалифицированных кадров.