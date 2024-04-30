Королева красоты претендует на пост мэра в ХМАО. Фото

01 мая 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Победительница конкурса красоты подала документы на пост мэра Нефтеюганска Фото: Александр Мамаев © URA.RU Победительница конкурса красоты Олеся Гукова стала претенденткой на пост главы Нефтеюганска. Она заявила изданию «Новости Югры», что город находится на грани вымирания, и она хочет возглавить его, чтобы остановить отток квалифицированных кадров. «В настоящее время необходимо признать, что город Нефтеюганск пребывает в начальной стадии своего вымирания. От данного посыла надо отталкиваться любому будущему руководителю города. Объективная ситуация позволяет рассматривать его как поселение с разваливающейся инфраструктурой и покидающими его квалифицированными кадрами, в первую очередь, молодыми людьми 20-40 лет. Я хочу перевернуть этот момент и дать возможность развиваться молодежи в городе. Город молодой — его строить нужно», — заявила Гукова. Претендент на пост главы Нефтеюганска работала в налоговой, затем ушла в бизнес и возглавила собственное нефтесервисное предприятие «Профремсервис». Она победила в местном конкурсе красоты в 2020 году. С Гуковой соревнуются местный общественник, участник СВО Алан Баев, обвинявший экс-мэра Эльвиру Бугай в том, что она не пустила его на закрытую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой, а также хабаровский экс-депутат Петр Емельянов, предложивший сжечь чучело певицы Аллы Пугачевой. Всего на выборы главы Нефтеюганска заявилось 14 претендентов. Ранее URA.RU писало, что эпатажный экс-депутат из Хабаровска Емельянов подал документы на конкурс по выборам мэра Нефтеюганска. Он опубликовал 34 пункта предвыборной программы, в которой предложил сослать иноагента Моргенштерна в Нефтеюганск на исправительные работы. Королева красоты подала документы на пост мэра Нефтеюганска Фото: Новости Югры Фото: Новости Югры Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победительница конкурса красоты Олеся Гукова стала претенденткой на пост главы Нефтеюганска. Она заявила изданию «Новости Югры», что город находится на грани вымирания, и она хочет возглавить его, чтобы остановить отток квалифицированных кадров. «В настоящее время необходимо признать, что город Нефтеюганск пребывает в начальной стадии своего вымирания. От данного посыла надо отталкиваться любому будущему руководителю города. Объективная ситуация позволяет рассматривать его как поселение с разваливающейся инфраструктурой и покидающими его квалифицированными кадрами, в первую очередь, молодыми людьми 20-40 лет. Я хочу перевернуть этот момент и дать возможность развиваться молодежи в городе. Город молодой — его строить нужно», — заявила Гукова. Претендент на пост главы Нефтеюганска работала в налоговой, затем ушла в бизнес и возглавила собственное нефтесервисное предприятие «Профремсервис». Она победила в местном конкурсе красоты в 2020 году. С Гуковой соревнуются местный общественник, участник СВО Алан Баев, обвинявший экс-мэра Эльвиру Бугай в том, что она не пустила его на закрытую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой, а также хабаровский экс-депутат Петр Емельянов, предложивший сжечь чучело певицы Аллы Пугачевой. Всего на выборы главы Нефтеюганска заявилось 14 претендентов. Ранее URA.RU писало, что эпатажный экс-депутат из Хабаровска Емельянов подал документы на конкурс по выборам мэра Нефтеюганска. Он опубликовал 34 пункта предвыборной программы, в которой предложил сослать иноагента Моргенштерна в Нефтеюганск на исправительные работы. Фото: Новости Югры