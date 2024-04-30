Победительница конкурса красоты Олеся Гукова стала претенденткой на пост главы Нефтеюганска. Она заявила изданию «Новости Югры», что город находится на грани вымирания, и она хочет возглавить его, чтобы остановить отток квалифицированных кадров.
«В настоящее время необходимо признать, что город Нефтеюганск пребывает в начальной стадии своего вымирания. От данного посыла надо отталкиваться любому будущему руководителю города. Объективная ситуация позволяет рассматривать его как поселение с разваливающейся инфраструктурой и покидающими его квалифицированными кадрами, в первую очередь, молодыми людьми 20-40 лет. Я хочу перевернуть этот момент и дать возможность развиваться молодежи в городе. Город молодой — его строить нужно», — заявила Гукова.
Претендент на пост главы Нефтеюганска работала в налоговой, затем ушла в бизнес и возглавила собственное нефтесервисное предприятие «Профремсервис». Она победила в местном конкурсе красоты в 2020 году. С Гуковой соревнуются местный общественник, участник СВО Алан Баев, обвинявший экс-мэра Эльвиру Бугай в том, что она не пустила его на закрытую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой, а также хабаровский экс-депутат Петр Емельянов, предложивший сжечь чучело певицы Аллы Пугачевой. Всего на выборы главы Нефтеюганска заявилось 14 претендентов.
Ранее URA.RU писало, что эпатажный экс-депутат из Хабаровска Емельянов подал документы на конкурс по выборам мэра Нефтеюганска. Он опубликовал 34 пункта предвыборной программы, в которой предложил сослать иноагента Моргенштерна в Нефтеюганск на исправительные работы.
Королева красоты подала документы на пост мэра Нефтеюганска
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Победительница конкурса красоты Олеся Гукова стала претенденткой на пост главы Нефтеюганска. Она заявила изданию «Новости Югры», что город находится на грани вымирания, и она хочет возглавить его, чтобы остановить отток квалифицированных кадров. «В настоящее время необходимо признать, что город Нефтеюганск пребывает в начальной стадии своего вымирания. От данного посыла надо отталкиваться любому будущему руководителю города. Объективная ситуация позволяет рассматривать его как поселение с разваливающейся инфраструктурой и покидающими его квалифицированными кадрами, в первую очередь, молодыми людьми 20-40 лет. Я хочу перевернуть этот момент и дать возможность развиваться молодежи в городе. Город молодой — его строить нужно», — заявила Гукова. Претендент на пост главы Нефтеюганска работала в налоговой, затем ушла в бизнес и возглавила собственное нефтесервисное предприятие «Профремсервис». Она победила в местном конкурсе красоты в 2020 году. С Гуковой соревнуются местный общественник, участник СВО Алан Баев, обвинявший экс-мэра Эльвиру Бугай в том, что она не пустила его на закрытую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой, а также хабаровский экс-депутат Петр Емельянов, предложивший сжечь чучело певицы Аллы Пугачевой. Всего на выборы главы Нефтеюганска заявилось 14 претендентов. Ранее URA.RU писало, что эпатажный экс-депутат из Хабаровска Емельянов подал документы на конкурс по выборам мэра Нефтеюганска. Он опубликовал 34 пункта предвыборной программы, в которой предложил сослать иноагента Моргенштерна в Нефтеюганск на исправительные работы. Фото: Новости Югры