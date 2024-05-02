Челябинские следователи проверят мать, истязавшую палкой своего ребенка

Следователи изучат обстоятельства, при которых мать истязала ребенка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следователи регионального управления СКР проверят обстоятельства насилия над ребенком со стороны жительницы Челябинска. Как 2 мая заявили в пресс-службе ведомства, организована доследственная проверка.

«Выявлена публикация с видео, согласно которому женщина, находясь во дворе одного из домов в Калининском районе областного центра, применяла насилие в отношении ребенка. По данному факту в следственном управлении СКР по региону незамедлительно организована доследственная проверка», — отметили в ведомстве.

Проверка ведется по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ об истязании. На видео, сделанном предположительно соседями, видно, как мать бьет ребенка по разным частям тела.

Как сообщил «31 канал», происшествие с избиением палкой 1 мая наблюдали жители дома по улице Либединского. После визита полиции, отреагировавшей на сигнал об избиении, женщина поднялась в квартиру и продолжила избиение. По словам соседей, у женщины трое маленьких детей: два мальчика и девочка. Факты истязания челябинцы наблюдали неоднократно.

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«В рамках доследственной проверки полицейские опрашивают соседей семьи, проверяют условия проживания несовершеннолетних. Также к работе подключены органы системы профилактики, которые при необходимости окажут необходимую помощь по воспитанию несовершеннолетних. Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На данный момент решается вопрос о постановке ее на профилактический учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления МВД по региону.