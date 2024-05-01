01 мая 2024

На переправе Салехард — Лабытнанги началось подтопление. Видео

Жители ЯНАО сообщили о больших лужах на переправе через Обь
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица
На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги начали образовываться лужи (фото из архива) Фото:

В ЯНАО на главной ледовой переправе через Обь стали образовываться большие лужи. Одну из них ямальцы засняли на видео, которое разместили в социальных сетях.

«Обстановка на переправе Салехард — Лабытнанги сейчас такая», — написали пользователи в telegram-канале «Салехард сити». На видео, прикрепленному к посту, видно, что автомобили преодолевают большую лужу, после чего дорога становится ровнее.

На онлайн-камерах, транслирующих движение по переправе видно, что автомобили движутся по переправе уверенно. Движение оживленное.

Переправу через Обь планируют закрыть до осени уже в первой декаде мая. К концу второй декады на реках Ямала ожидается ледоход.

Движение по переправе со стороны Лабытнанги
Движение по переправе со стороны Лабытнанги
Фото:

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В ЯНАО на главной ледовой переправе через Обь стали образовываться большие лужи. Одну из них ямальцы засняли на видео, которое разместили в социальных сетях. «Обстановка на переправе Салехард — Лабытнанги сейчас такая», — написали пользователи в telegram-канале «Салехард сити». На видео, прикрепленному к посту, видно, что автомобили преодолевают большую лужу, после чего дорога становится ровнее. На онлайн-камерах, транслирующих движение по переправе видно, что автомобили движутся по переправе уверенно. Движение оживленное. Переправу через Обь планируют закрыть до осени уже в первой декаде мая. К концу второй декады на реках Ямала ожидается ледоход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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