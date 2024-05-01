Жители ЯНАО сообщили о больших лужах на переправе через Обь

На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги начали образовываться лужи (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО на главной ледовой переправе через Обь стали образовываться большие лужи. Одну из них ямальцы засняли на видео, которое разместили в социальных сетях.

«Обстановка на переправе Салехард — Лабытнанги сейчас такая», — написали пользователи в telegram-канале «Салехард сити». На видео, прикрепленному к посту, видно, что автомобили преодолевают большую лужу, после чего дорога становится ровнее.

На онлайн-камерах, транслирующих движение по переправе видно, что автомобили движутся по переправе уверенно. Движение оживленное.

Переправу через Обь планируют закрыть до осени уже в первой декаде мая. К концу второй декады на реках Ямала ожидается ледоход.

Движение по переправе со стороны Лабытнанги Скрин с онлайн-камеры, сайт Фото: