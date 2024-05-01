Мать вице-мэра из ХМАО стала жертвой жестокого убийства. Инсайд

Мать замглавы Урая Новоселовой зарубил топором пьяный муж

02 мая 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Жертва получила множественные ранения топором по голове и спине Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Мать вице-мэра Урая (ХМАО) Светланы Новоселовой зарубил топором пьяный муж. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Мать замглавы по финансам Урая Новоселовой убил муж. Он зарубил ее топором. Преступление стало резонансным в Урае, но до поминок, на которые приехала половина мэрии, его не связывали с администрацией», — сообщает инсайдер. Источники в силовых структурах подтвердили, что такое убийство произошло в Урае 25 апреля. «Мужчина нанес супруге несколько ударов по голове и по спине топором в пылу ссоры. Оба были в нетрезвом состоянии. Виновник признался в убийстве, его задержали, возбуждено уголовное дело», — уточнил инсайдер. Персональные данные потерпевших информатор разглашать отказался. В одном из городских сообществ Урая опубликован пост с соболезнованиями близким женщины, фамилию которой называл источник в политбомонде, Подтвердить родственную связь погибшей и главы депфина Урая на момент публикации новости не удалось. Новоселова не ответила на звонок журналиста агентства. В мэрии от комментариев отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать вице-мэра Урая (ХМАО) Светланы Новоселовой зарубил топором пьяный муж. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Мать замглавы по финансам Урая Новоселовой убил муж. Он зарубил ее топором. Преступление стало резонансным в Урае, но до поминок, на которые приехала половина мэрии, его не связывали с администрацией», — сообщает инсайдер. Источники в силовых структурах подтвердили, что такое убийство произошло в Урае 25 апреля. «Мужчина нанес супруге несколько ударов по голове и по спине топором в пылу ссоры. Оба были в нетрезвом состоянии. Виновник признался в убийстве, его задержали, возбуждено уголовное дело», — уточнил инсайдер. Персональные данные потерпевших информатор разглашать отказался. В одном из городских сообществ Урая опубликован пост с соболезнованиями близким женщины, фамилию которой называл источник в политбомонде, Подтвердить родственную связь погибшей и главы депфина Урая на момент публикации новости не удалось. Новоселова не ответила на звонок журналиста агентства. В мэрии от комментариев отказались.