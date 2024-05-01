Мать вице-мэра Урая (ХМАО) Светланы Новоселовой зарубил топором пьяный муж. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«Мать замглавы по финансам Урая Новоселовой убил муж. Он зарубил ее топором. Преступление стало резонансным в Урае, но до поминок, на которые приехала половина мэрии, его не связывали с администрацией», — сообщает инсайдер.
Источники в силовых структурах подтвердили, что такое убийство произошло в Урае 25 апреля. «Мужчина нанес супруге несколько ударов по голове и по спине топором в пылу ссоры. Оба были в нетрезвом состоянии. Виновник признался в убийстве, его задержали, возбуждено уголовное дело», — уточнил инсайдер.
Персональные данные потерпевших информатор разглашать отказался. В одном из городских сообществ Урая опубликован пост с соболезнованиями близким женщины, фамилию которой называл источник в политбомонде, Подтвердить родственную связь погибшей и главы депфина Урая на момент публикации новости не удалось. Новоселова не ответила на звонок журналиста агентства. В мэрии от комментариев отказались.
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