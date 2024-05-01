01 мая 2024

Мать вице-мэра из ХМАО стала жертвой жестокого убийства. Инсайд

Мать замглавы Урая Новоселовой зарубил топором пьяный муж
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Жертва получила множественные ранения топором по голове и спине Фото:

Мать вице-мэра Урая (ХМАО) Светланы Новоселовой зарубил топором пьяный муж. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«Мать замглавы по финансам Урая Новоселовой убил муж. Он зарубил ее топором. Преступление стало резонансным в Урае, но до поминок, на которые приехала половина мэрии, его не связывали с администрацией», — сообщает инсайдер.

Источники в силовых структурах подтвердили, что такое убийство произошло в Урае 25 апреля. «Мужчина нанес супруге несколько ударов по голове и по спине топором в пылу ссоры. Оба были в нетрезвом состоянии. Виновник признался в убийстве, его задержали, возбуждено уголовное дело», — уточнил инсайдер.

Персональные данные потерпевших информатор разглашать отказался. В одном из городских сообществ Урая опубликован пост с соболезнованиями близким женщины, фамилию которой называл источник в политбомонде, Подтвердить родственную связь погибшей и главы депфина Урая на момент публикации новости не удалось. Новоселова не ответила на звонок журналиста агентства. В мэрии от комментариев отказались.

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Мать вице-мэра Урая (ХМАО) Светланы Новоселовой зарубил топором пьяный муж. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Мать замглавы по финансам Урая Новоселовой убил муж. Он зарубил ее топором. Преступление стало резонансным в Урае, но до поминок, на которые приехала половина мэрии, его не связывали с администрацией», — сообщает инсайдер. Источники в силовых структурах подтвердили, что такое убийство произошло в Урае 25 апреля. «Мужчина нанес супруге несколько ударов по голове и по спине топором в пылу ссоры. Оба были в нетрезвом состоянии. Виновник признался в убийстве, его задержали, возбуждено уголовное дело», — уточнил инсайдер. Персональные данные потерпевших информатор разглашать отказался. В одном из городских сообществ Урая опубликован пост с соболезнованиями близким женщины, фамилию которой называл источник в политбомонде, Подтвердить родственную связь погибшей и главы депфина Урая на момент публикации новости не удалось. Новоселова не ответила на звонок журналиста агентства. В мэрии от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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