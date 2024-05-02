Автобусы будут делать дополнительные остановки на улице Старцева Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми с 3 мая у автобусов №61 и 81 появятся новые остановки на улице Старцева. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

«У автобусов №61 и 81 с 3 мая появятся новые остановки при следовании в сторону центра города. Оба маршрута будут останавливаться у пункта „ВРЗ“. У автобуса №81 вводится остановка „Улица Старцева“ на дублере одноименной улицы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что оба маршрута будут проходить по дублеру улицы Старцева. В департаменте транспорта отметили, что изменения сделают транспорт доступнее для жильцов на этой улице, а также упростят пересадки на автобусы, которые идут по бульвару Гагарина.