В Перми появятся новые автобусные остановки. Карта

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Умные остановки. Пермь, ленина, умная остановка, общественная остановка
Автобусы будут делать дополнительные остановки на улице Старцева Фото:

В Перми с 3 мая у автобусов №61 и 81 появятся новые остановки на улице Старцева. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

«У автобусов №61 и 81 с 3 мая появятся новые остановки при следовании в сторону центра города. Оба маршрута будут останавливаться у пункта „ВРЗ“. У автобуса №81 вводится остановка „Улица Старцева“ на дублере одноименной улицы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что оба маршрута будут проходить по дублеру улицы Старцева. В департаменте транспорта отметили, что изменения сделают транспорт доступнее для жильцов на этой улице, а также упростят пересадки на автобусы, которые идут по бульвару Гагарина.

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В Перми с 3 мая у автобусов №61 и 81 появятся новые остановки на улице Старцева. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. «У автобусов №61 и 81 с 3 мая появятся новые остановки при следовании в сторону центра города. Оба маршрута будут останавливаться у пункта „ВРЗ“. У автобуса №81 вводится остановка „Улица Старцева“ на дублере одноименной улицы», — сказано в сообщении. Уточняется, что оба маршрута будут проходить по дублеру улицы Старцева. В департаменте транспорта отметили, что изменения сделают транспорт доступнее для жильцов на этой улице, а также упростят пересадки на автобусы, которые идут по бульвару Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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