03 мая 2024

Топ самых красивых пасхальных куличей в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Домашние куличи к Пасхе. Свердловская область, Сысертский район, село Аверинское
Кондитеры в ХМАО приготовили на Пасху куличи, украшенные цветами и фигурами из мастики Фото:

В ХМАО кондитеры приготовили к Пасхе куличи с различными начинками и декором. URA.RU подготовило подборку с обзором на некоторые из них.

Кулич с шоколадной розой

Один из самых красивых куличей на заказ готовят в пекарне «ОМВ» в Ханты-Мансийске. Кулич представляет собой изделие с карамелью, грушей и фундучным пралине. Сверху его украшает роза из шоколадных лепестков.



Кулич с крыльями

Ванильный кулич, украшенный крыльями из мастики и свечкой, продают в сургутской кондитерской Bostan. «Готовим его на основе муки, сухих дрожжей, желтков, молока, сливочного масла, сахара с добавлением ванили и куркумы. Сверху декорируем шапочкой на основе белков и сахарной пудры, посыпкой, мастичными крылышками и свечкой», — говорится в описании изделия на сайте кондитерской.

Фото:



Кулич-кролик

В кофейне Сургута «Эндорфин» предлагают кулич с шоколадными ушками пасхального кролика. В тесто для кекса добавлена вяленная вишня, изюм и цукаты апельсина.



Кулич с цветами

Кулич с сушеными розами и васильком предлагают в сургутской пекарне «Улочная булочная». Кекс с клюквой и миндалем украшен шапкой из меренги, на которой лежат цветы. Кондитеры рекомендуют добавить бутоны в чай.



Кулич с гнездом

Удивить семью и гостей на Пасху в Сургуте поможет пекарня Chicago family. Кондитеры приготовили итальянский кулич-панеттоне. Сверху его украшает шапка, посыпанная разноцветными сахарными жемчужинами. А вц центре внимания — гнездо с мини-яйцами.



Кроме куличей в кондитерских и пекарнях ХМАО продают и другие необычные пасхальные изделия. Среди них, например, большое яйцо-пиньята, которое продают в сургутской студии «В гости». Шоколадное яйцо нужно разбить, чтобы достать драже. Кроме того, югорчанам предлагают украсить праздничный стол бенто-Пасхой, муссовыми пирожными в виде зайцев и пряниками.

Как самостоятельно приготовить творожный кулич в домашних условиях — URA.RU рассказала шеф-кондитер из Ханты-Мансийска Юлия Еремина. Рецепт подходит особенно для тех, кто не любит изюм.

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В ХМАО кондитеры приготовили к Пасхе куличи с различными начинками и декором. URA.RU подготовило подборку с обзором на некоторые из них. Кулич с шоколадной розой Один из самых красивых куличей на заказ готовят в пекарне «ОМВ» в Ханты-Мансийске. Кулич представляет собой изделие с карамелью, грушей и фундучным пралине. Сверху его украшает роза из шоколадных лепестков. Кулич с крыльями Ванильный кулич, украшенный крыльями из мастики и свечкой, продают в сургутской кондитерской Bostan. «Готовим его на основе муки, сухих дрожжей, желтков, молока, сливочного масла, сахара с добавлением ванили и куркумы. Сверху декорируем шапочкой на основе белков и сахарной пудры, посыпкой, мастичными крылышками и свечкой», — говорится в описании изделия на сайте кондитерской. Кулич-кролик В кофейне Сургута «Эндорфин» предлагают кулич с шоколадными ушками пасхального кролика. В тесто для кекса добавлена вяленная вишня, изюм и цукаты апельсина. Кулич с цветами Кулич с сушеными розами и васильком предлагают в сургутской пекарне «Улочная булочная». Кекс с клюквой и миндалем украшен шапкой из меренги, на которой лежат цветы. Кондитеры рекомендуют добавить бутоны в чай. Кулич с гнездом Удивить семью и гостей на Пасху в Сургуте поможет пекарня Chicago family. Кондитеры приготовили итальянский кулич-панеттоне. Сверху его украшает шапка, посыпанная разноцветными сахарными жемчужинами. А вц центре внимания — гнездо с мини-яйцами. Кроме куличей в кондитерских и пекарнях ХМАО продают и другие необычные пасхальные изделия. Среди них, например, большое яйцо-пиньята, которое продают в сургутской студии «В гости». Шоколадное яйцо нужно разбить, чтобы достать драже. Кроме того, югорчанам предлагают украсить праздничный стол бенто-Пасхой, муссовыми пирожными в виде зайцев и пряниками. Как самостоятельно приготовить творожный кулич в домашних условиях — URA.RU рассказала шеф-кондитер из Ханты-Мансийска Юлия Еремина. Рецепт подходит особенно для тех, кто не любит изюм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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