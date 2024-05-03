В ХМАО кондитеры приготовили к Пасхе куличи с различными начинками и декором. URA.RU подготовило подборку с обзором на некоторые из них.
Кулич с шоколадной розой
Один из самых красивых куличей на заказ готовят в пекарне «ОМВ» в Ханты-Мансийске. Кулич представляет собой изделие с карамелью, грушей и фундучным пралине. Сверху его украшает роза из шоколадных лепестков.
Ванильный кулич, украшенный крыльями из мастики и свечкой, продают в сургутской кондитерской Bostan. «Готовим его на основе муки, сухих дрожжей, желтков, молока, сливочного масла, сахара с добавлением ванили и куркумы. Сверху декорируем шапочкой на основе белков и сахарной пудры, посыпкой, мастичными крылышками и свечкой», — говорится в описании изделия на сайте кондитерской.
Фото: соцсети кондитерской Bostan
Кулич-кролик
В кофейне Сургута «Эндорфин» предлагают кулич с шоколадными ушками пасхального кролика. В тесто для кекса добавлена вяленная вишня, изюм и цукаты апельсина.
Кулич с сушеными розами и васильком предлагают в сургутской пекарне «Улочная булочная». Кекс с клюквой и миндалем украшен шапкой из меренги, на которой лежат цветы. Кондитеры рекомендуют добавить бутоны в чай.
Удивитьсемью и гостей на Пасху в Сургуте поможет пекарня Chicago family. Кондитеры приготовили итальянский кулич-панеттоне. Сверху его украшает шапка, посыпанная разноцветными сахарными жемчужинами. А вц центре внимания — гнездо с мини-яйцами.
Фото предоставлено URA.RU пекарней Chicago family
Кроме куличей в кондитерских и пекарнях ХМАО продают и другие необычные пасхальные изделия. Среди них, например, большое яйцо-пиньята, которое продают в сургутской студии «В гости». Шоколадное яйцо нужно разбить, чтобы достать драже. Кроме того, югорчанам предлагают украсить праздничный стол бенто-Пасхой, муссовыми пирожными в виде зайцев и пряниками.
Как самостоятельно приготовить творожный кулич в домашних условиях — URA.RU рассказала шеф-кондитер из Ханты-Мансийска Юлия Еремина. Рецепт подходит особенно для тех, кто не любит изюм.
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В ХМАО кондитеры приготовили к Пасхе куличи с различными начинками и декором. URA.RU подготовило подборку с обзором на некоторые из них.
Кулич с шоколадной розой
Один из самых красивых куличей на заказ готовят в пекарне «ОМВ» в Ханты-Мансийске. Кулич представляет собой изделие с карамелью, грушей и фундучным пралине. Сверху его украшает роза из шоколадных лепестков.
Кулич с крыльями Ванильный кулич, украшенный крыльями из мастики и свечкой, продают в сургутской кондитерской Bostan. «Готовим его на основе муки, сухих дрожжей, желтков, молока, сливочного масла, сахара с добавлением ванили и куркумы. Сверху декорируем шапочкой на основе белков и сахарной пудры, посыпкой, мастичными крылышками и свечкой», — говорится в описании изделия на сайте кондитерской.
Кулич-кролик
В кофейне Сургута «Эндорфин» предлагают кулич с шоколадными ушками пасхального кролика. В тесто для кекса добавлена вяленная вишня, изюм и цукаты апельсина.
Кулич с цветами Кулич с сушеными розами и васильком предлагают в сургутской пекарне «Улочная булочная». Кекс с клюквой и миндалем украшен шапкой из меренги, на которой лежат цветы. Кондитеры рекомендуют добавить бутоны в чай.
Кулич с гнездом
Удивить семью и гостей на Пасху в Сургуте поможет пекарня Chicago family. Кондитеры приготовили итальянский кулич-панеттоне. Сверху его украшает шапка, посыпанная разноцветными сахарными жемчужинами. А вц центре внимания — гнездо с мини-яйцами.
Кроме куличей в кондитерских и пекарнях ХМАО продают и другие необычные пасхальные изделия. Среди них, например, большое яйцо-пиньята, которое продают в сургутской студии «В гости». Шоколадное яйцо нужно разбить, чтобы достать драже. Кроме того, югорчанам предлагают украсить праздничный стол бенто-Пасхой, муссовыми пирожными в виде зайцев и пряниками.
Как самостоятельно приготовить творожный кулич в домашних условиях — URA.RU рассказала шеф-кондитер из Ханты-Мансийска Юлия Еремина. Рецепт подходит особенно для тех, кто не любит изюм.