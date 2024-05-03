Топ самых красивых пасхальных куличей в ХМАО. Фото

04 мая 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Кондитеры в ХМАО приготовили на Пасху куличи, украшенные цветами и фигурами из мастики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ХМАО кондитеры приготовили к Пасхе куличи с различными начинками и декором. URA.RU подготовило подборку с обзором на некоторые из них.



Кулич с шоколадной розой



Один из самых красивых куличей на заказ готовят в пекарне «ОМВ» в Ханты-Мансийске. Кулич представляет собой изделие с карамелью, грушей и фундучным пралине. Сверху его украшает роза из шоколадных лепестков. Фото предоставлено URA.RU шеф-кондитером «ОМВ» Юлией Ереминой



Кулич с крыльями Ванильный кулич, украшенный крыльями из мастики и свечкой, продают в сургутской кондитерской Bostan. «Готовим его на основе муки, сухих дрожжей, желтков, молока, сливочного масла, сахара с добавлением ванили и куркумы. Сверху декорируем шапочкой на основе белков и сахарной пудры, посыпкой, мастичными крылышками и свечкой», — говорится в описании изделия на сайте кондитерской. Фото: соцсети кондитерской Bostan



Кулич-кролик



В кофейне Сургута «Эндорфин» предлагают кулич с шоколадными ушками пасхального кролика. В тесто для кекса добавлена вяленная вишня, изюм и цукаты апельсина. Фото: соцсети кондитерской «Эндорфин»



Кулич с цветами Кулич с сушеными розами и васильком предлагают в сургутской пекарне «Улочная булочная». Кекс с клюквой и миндалем украшен шапкой из меренги, на которой лежат цветы. Кондитеры рекомендуют добавить бутоны в чай. Фото: соцсети пекарни «Уличная булочная»



Кулич с гнездом



Удивить семью и гостей на Пасху в Сургуте поможет пекарня Chicago family. Кондитеры приготовили итальянский кулич-панеттоне. Сверху его украшает шапка, посыпанная разноцветными сахарными жемчужинами. А вц центре внимания — гнездо с мини-яйцами. Фото предоставлено URA.RU пекарней Chicago family



Кроме куличей в кондитерских и пекарнях ХМАО продают и другие необычные пасхальные изделия. Среди них, например, большое яйцо-пиньята, которое продают в сургутской студии «В гости». Шоколадное яйцо нужно разбить, чтобы достать драже. Кроме того, югорчанам предлагают украсить праздничный стол бенто-Пасхой, муссовыми пирожными в виде зайцев и пряниками.



Как самостоятельно приготовить творожный кулич в домашних условиях — URA.RU рассказала шеф-кондитер из Ханты-Мансийска Юлия Еремина. Рецепт подходит особенно для тех, кто не любит изюм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО кондитеры приготовили к Пасхе куличи с различными начинками и декором. URA.RU подготовило подборку с обзором на некоторые из них. Кулич с шоколадной розой Один из самых красивых куличей на заказ готовят в пекарне «ОМВ» в Ханты-Мансийске. Кулич представляет собой изделие с карамелью, грушей и фундучным пралине. Сверху его украшает роза из шоколадных лепестков. Кулич с крыльями Ванильный кулич, украшенный крыльями из мастики и свечкой, продают в сургутской кондитерской Bostan. «Готовим его на основе муки, сухих дрожжей, желтков, молока, сливочного масла, сахара с добавлением ванили и куркумы. Сверху декорируем шапочкой на основе белков и сахарной пудры, посыпкой, мастичными крылышками и свечкой», — говорится в описании изделия на сайте кондитерской. Кулич-кролик В кофейне Сургута «Эндорфин» предлагают кулич с шоколадными ушками пасхального кролика. В тесто для кекса добавлена вяленная вишня, изюм и цукаты апельсина. Кулич с цветами Кулич с сушеными розами и васильком предлагают в сургутской пекарне «Улочная булочная». Кекс с клюквой и миндалем украшен шапкой из меренги, на которой лежат цветы. Кондитеры рекомендуют добавить бутоны в чай. Кулич с гнездом Удивить семью и гостей на Пасху в Сургуте поможет пекарня Chicago family. Кондитеры приготовили итальянский кулич-панеттоне. Сверху его украшает шапка, посыпанная разноцветными сахарными жемчужинами. А вц центре внимания — гнездо с мини-яйцами. Кроме куличей в кондитерских и пекарнях ХМАО продают и другие необычные пасхальные изделия. Среди них, например, большое яйцо-пиньята, которое продают в сургутской студии «В гости». Шоколадное яйцо нужно разбить, чтобы достать драже. Кроме того, югорчанам предлагают украсить праздничный стол бенто-Пасхой, муссовыми пирожными в виде зайцев и пряниками. Как самостоятельно приготовить творожный кулич в домашних условиях — URA.RU рассказала шеф-кондитер из Ханты-Мансийска Юлия Еремина. Рецепт подходит особенно для тех, кто не любит изюм.