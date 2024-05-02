Пермские власти назвали хедлайнера главного концерта Дня Победы

Главный концерт, посвященный Дню Победы, в Перми завершит певец Алексей Гоман. Об этом стало известно на заседании регионального организационного комитета «Победа», передает корреспондент URA.RU.
«Алексей Гоман станет хедлайнером главного концерта, который состоится на площади перед Театром-Театром. До него на сцене выступят пермские творческие коллективы. Об этом рассказала первый замглавы администрации Перми Ольга Андрианова. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что программа будет очень насыщенной. По его оценкам, в праздновании должны принять участие около миллиона пермяков», — говорит журналист агентства. Гоман начнет выступление в 20:00.
До концерта по улицам Перми пройдет военный парад. Его будут транслировать на больших экранах, установленных перед Театром-Театром.
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Главный концерт, посвященный Дню Победы, в Перми завершит певец Алексей Гоман. Об этом стало известно на заседании регионального организационного комитета «Победа», передает корреспондент URA.RU. «Алексей Гоман станет хедлайнером главного концерта, который состоится на площади перед Театром-Театром. До него на сцене выступят пермские творческие коллективы. Об этом рассказала первый замглавы администрации Перми Ольга Андрианова. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что программа будет очень насыщенной. По его оценкам, в праздновании должны принять участие около миллиона пермяков», — говорит журналист агентства. Гоман начнет выступление в 20:00. До концерта по улицам Перми пройдет военный парад. Его будут транслировать на больших экранах, установленных перед Театром-Театром.