Пермские власти назвали хедлайнера главного концерта Дня Победы

В Перми 9 Мая на эспланаде выступит певец Алексей Гоман
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, с днем победы, 9 мая, с праздником победы
В Перми готовятся к Дню Победы (архивное фото) Фото:

Главный концерт, посвященный Дню Победы, в Перми завершит певец Алексей Гоман. Об этом стало известно на заседании регионального организационного комитета «Победа», передает корреспондент URA.RU.

«Алексей Гоман станет хедлайнером главного концерта, который состоится на площади перед Театром-Театром. До него на сцене выступят пермские творческие коллективы. Об этом рассказала первый замглавы администрации Перми Ольга Андрианова. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что программа будет очень насыщенной. По его оценкам, в праздновании должны принять участие около миллиона пермяков», — говорит журналист агентства. Гоман начнет выступление в 20:00.

До концерта по улицам Перми пройдет военный парад. Его будут транслировать на больших экранах, установленных перед Театром-Театром.

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Главный концерт, посвященный Дню Победы, в Перми завершит певец Алексей Гоман. Об этом стало известно на заседании регионального организационного комитета «Победа», передает корреспондент URA.RU. «Алексей Гоман станет хедлайнером главного концерта, который состоится на площади перед Театром-Театром. До него на сцене выступят пермские творческие коллективы. Об этом рассказала первый замглавы администрации Перми Ольга Андрианова. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что программа будет очень насыщенной. По его оценкам, в праздновании должны принять участие около миллиона пермяков», — говорит журналист агентства. Гоман начнет выступление в 20:00. До концерта по улицам Перми пройдет военный парад. Его будут транслировать на больших экранах, установленных перед Театром-Театром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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