Пермские власти назвали хедлайнера главного концерта Дня Победы

В Перми 9 Мая на эспланаде выступит певец Алексей Гоман

В Перми готовятся к Дню Победы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный концерт, посвященный Дню Победы, в Перми завершит певец Алексей Гоман. Об этом стало известно на заседании регионального организационного комитета «Победа», передает корреспондент URA.RU.

«Алексей Гоман станет хедлайнером главного концерта, который состоится на площади перед Театром-Театром. До него на сцене выступят пермские творческие коллективы. Об этом рассказала первый замглавы администрации Перми Ольга Андрианова. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что программа будет очень насыщенной. По его оценкам, в праздновании должны принять участие около миллиона пермяков», — говорит журналист агентства. Гоман начнет выступление в 20:00.

До концерта по улицам Перми пройдет военный парад. Его будут транслировать на больших экранах, установленных перед Театром-Театром.