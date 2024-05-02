В Викуловском районе (Тюменская область) паводок продлится дольше, чем обычно. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. Уровень воды в районе уже превысил рекорд паводка 2017 года.
«Викуловский район переживает самый масштабный паводок в новейшей истории. Уровень реки Ишим уже превысил рекордные отметки семилетней давности. Данные на 18:00 — 1139 см. <…> Судя по тому, как паводок проходит выше по течению Ишима, период большой воды в Викуловском районе продлится дольше, чем обычно. Не меньше двух недель», — рассказал глава региона.
По его словам, погода в районе сложная. Ранее сообщалось, что из-за ветра приостановили работу лодочных переправ. Также на территории перекрыто четыре участка дорог, более тысячи жителей эвакуировали. В опасной зоне расположены 19 поселений.
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В Викуловском районе (Тюменская область) паводок продлится дольше, чем обычно. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. Уровень воды в районе уже превысил рекорд паводка 2017 года. «Викуловский район переживает самый масштабный паводок в новейшей истории. Уровень реки Ишим уже превысил рекордные отметки семилетней давности. Данные на 18:00 — 1139 см. <…> Судя по тому, как паводок проходит выше по течению Ишима, период большой воды в Викуловском районе продлится дольше, чем обычно. Не меньше двух недель», — рассказал глава региона. По его словам, погода в районе сложная. Ранее сообщалось, что из-за ветра приостановили работу лодочных переправ. Также на территории перекрыто четыре участка дорог, более тысячи жителей эвакуировали. В опасной зоне расположены 19 поселений.