В тюменском районе сдвинулись сроки паводка. Видео

Губернатор Моор: паводок в Викуловском районе продлится дольше, чем обычно

02 мая 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Викуловском районе уже превысил рекорд паводка 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Викуловском районе (Тюменская область) паводок продлится дольше, чем обычно. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. Уровень воды в районе уже превысил рекорд паводка 2017 года. «Викуловский район переживает самый масштабный паводок в новейшей истории. Уровень реки Ишим уже превысил рекордные отметки семилетней давности. Данные на 18:00 — 1139 см. <…> Судя по тому, как паводок проходит выше по течению Ишима, период большой воды в Викуловском районе продлится дольше, чем обычно. Не меньше двух недель», — рассказал глава региона. По его словам, погода в районе сложная. Ранее сообщалось, что из-за ветра приостановили работу лодочных переправ. Также на территории перекрыто четыре участка дорог, более тысячи жителей эвакуировали. В опасной зоне расположены 19 поселений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Викуловском районе (Тюменская область) паводок продлится дольше, чем обычно. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. Уровень воды в районе уже превысил рекорд паводка 2017 года. «Викуловский район переживает самый масштабный паводок в новейшей истории. Уровень реки Ишим уже превысил рекордные отметки семилетней давности. Данные на 18:00 — 1139 см. <…> Судя по тому, как паводок проходит выше по течению Ишима, период большой воды в Викуловском районе продлится дольше, чем обычно. Не меньше двух недель», — рассказал глава региона. По его словам, погода в районе сложная. Ранее сообщалось, что из-за ветра приостановили работу лодочных переправ. Также на территории перекрыто четыре участка дорог, более тысячи жителей эвакуировали. В опасной зоне расположены 19 поселений.