В Тюмени возле ЖК «Апрель» обнаружили свалку строительного мусора. Фото, видео

02 мая 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

По словам местных жителей, горы мусора не вывозят несколько дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени возле ЖК «Апрель» и «Корней» появилась свалка строительного мусора и других отходов. Об этом сообщил читатель агентства URA.RU. По словам местных жителей, горы мусора не вывозят несколько дней. «Здесь пни, корни, ветки, строительный мусор, обрезки от пиломатериалов. Свалка стихийная, заметно, что сюда не один раз неизвестные вывозили весь этот мусор. Почти все, что здесь лежит — деревянное. Страшно, вдруг это все загорится в момент? Сейчас ведь пожароопасный сезон, рядом большие жилые комплексы, опасно такой мусор именно здесь бросать», — делится читатель. Как сообщили URA.RU в мэрии, участок принадлежит ГКУ «Управление автомобильных дорог». В их адрес направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени возле ЖК «Апрель» и «Корней» появилась свалка строительного мусора и других отходов. Об этом сообщил читатель агентства URA.RU. По словам местных жителей, горы мусора не вывозят несколько дней. «Здесь пни, корни, ветки, строительный мусор, обрезки от пиломатериалов. Свалка стихийная, заметно, что сюда не один раз неизвестные вывозили весь этот мусор. Почти все, что здесь лежит — деревянное. Страшно, вдруг это все загорится в момент? Сейчас ведь пожароопасный сезон, рядом большие жилые комплексы, опасно такой мусор именно здесь бросать», — делится читатель. Как сообщили URA.RU в мэрии, участок принадлежит ГКУ «Управление автомобильных дорог». В их адрес направлен письменный запрос. Ответ ожидается.