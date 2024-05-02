Участники курганского ансамбля «Цветень», который хвалят губернатор Вадим Шумков и продюсер Максим Фадеев, выпустили новый клип на песню «Кудри». Музыканты сообщили об этом в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Мужские кудри во все времена впечатляли и радовали девичьи глаза. Не всем молодцам так везло и даже в старину приходилось полагаться на мастерство цирюльника», — подписали пост с клипом музыканты.
Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова.
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