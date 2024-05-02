Любимый ансамбль губернатора Шумкова выпустил клип на песню про мужские прически. Видео

03 мая 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

У ансамбля «Цветень» вышел новый клип Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участники курганского ансамбля «Цветень», который хвалят губернатор Вадим Шумков и продюсер Максим Фадеев, выпустили новый клип на песню «Кудри». Музыканты сообщили об этом в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Мужские кудри во все времена впечатляли и радовали девичьи глаза. Не всем молодцам так везло и даже в старину приходилось полагаться на мастерство цирюльника», — подписали пост с клипом музыканты. Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники курганского ансамбля «Цветень», который хвалят губернатор Вадим Шумков и продюсер Максим Фадеев, выпустили новый клип на песню «Кудри». Музыканты сообщили об этом в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Мужские кудри во все времена впечатляли и радовали девичьи глаза. Не всем молодцам так везло и даже в старину приходилось полагаться на мастерство цирюльника», — подписали пост с клипом музыканты. Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова.