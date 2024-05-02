02 мая 2024

Любимый ансамбль губернатора Шумкова выпустил клип на песню про мужские прически. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, группа цветень, цветень
У ансамбля «Цветень» вышел новый клип Фото:

Участники курганского ансамбля «Цветень», который хвалят губернатор Вадим Шумков и продюсер Максим Фадеев, выпустили новый клип на песню «Кудри». Музыканты сообщили об этом в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Мужские кудри во все времена впечатляли и радовали девичьи глаза. Не всем молодцам так везло и даже в старину приходилось полагаться на мастерство цирюльника», — подписали пост с клипом музыканты.

Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова.

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Участники курганского ансамбля «Цветень», который хвалят губернатор Вадим Шумков и продюсер Максим Фадеев, выпустили новый клип на песню «Кудри». Музыканты сообщили об этом в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Мужские кудри во все времена впечатляли и радовали девичьи глаза. Не всем молодцам так везло и даже в старину приходилось полагаться на мастерство цирюльника», — подписали пост с клипом музыканты. Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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