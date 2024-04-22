Продюсер Фадеев восхитился любимым ансамблем Шумкова. Видео

23 апреля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Фадееву понравился ансамбль «Цветень» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Об этом он написал в своем telegram-канале. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова. «Случайно обнаружил классный ансамбль „Цветень“ из наших курганочек. Очень рекомендую ТВ и радио обратить на них внимание. Это классно. Накидайте девчонкам огоньков в комментариях на Youtube», — написал Фадеев. Ранее URA.RU писало, что любимая группа губернатора Шумкова выпустила клип про уток. Он был снят на песню «Селезень» на берегу моря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Об этом он написал в своем telegram-канале. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова. «Случайно обнаружил классный ансамбль „Цветень“ из наших курганочек. Очень рекомендую ТВ и радио обратить на них внимание. Это классно. Накидайте девчонкам огоньков в комментариях на Youtube», — написал Фадеев. Ранее URA.RU писало, что любимая группа губернатора Шумкова выпустила клип про уток. Он был снят на песню «Селезень» на берегу моря.