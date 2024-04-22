22 апреля 2024

Продюсер Фадеев восхитился любимым ансамблем Шумкова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, группа цветень, цветень
Фадееву понравился ансамбль «Цветень» Фото:

Продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Об этом он написал в своем telegram-канале. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова.

«Случайно обнаружил классный ансамбль „Цветень“ из наших курганочек. Очень рекомендую ТВ и радио обратить на них внимание. Это классно. Накидайте девчонкам огоньков в комментариях на Youtube», — написал Фадеев.

Ранее URA.RU писало, что любимая группа губернатора Шумкова выпустила клип про уток. Он был снят на песню «Селезень» на берегу моря.

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Продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Об этом он написал в своем telegram-канале. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова. «Случайно обнаружил классный ансамбль „Цветень“ из наших курганочек. Очень рекомендую ТВ и радио обратить на них внимание. Это классно. Накидайте девчонкам огоньков в комментариях на Youtube», — написал Фадеев. Ранее URA.RU писало, что любимая группа губернатора Шумкова выпустила клип про уток. Он был снят на песню «Селезень» на берегу моря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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