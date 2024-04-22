Продюсер Максим Фадеев, являющийся уроженцем Кургана, восхитился народным ансамблем «Цветень» и посоветовал ТВ и радио обратить на него внимание. Об этом он написал в своем telegram-канале. Данный коллектив является одним из любимых у главы региона Вадима Шумкова.
«Случайно обнаружил классный ансамбль „Цветень“ из наших курганочек. Очень рекомендую ТВ и радио обратить на них внимание. Это классно. Накидайте девчонкам огоньков в комментариях на Youtube», — написал Фадеев.
Ранее URA.RU писало, что любимая группа губернатора Шумкова выпустила клип про уток. Он был снят на песню «Селезень» на берегу моря.
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