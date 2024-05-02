Личности участников драки установлены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени в микрорайоне Тарманы трое человек жестоко избили двух мужчин. Видео драки опубликовали в социальных сетях, по словам очевидцев, конфликт произошел между мигрантами. В пресс-службе УМВД России по региону агентству сообщили, что личности участников драки установлены.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тюменской области установлены личности участников драки. Они были задержаны. Материалы проверки переданы для дальнейших разбирательств в органы СК для правовой оценки их действий», — сообщили агентству. На видео, опубликованном в соцсетях, трое мужчин ногами пинают лежачих тюменцев.

В СУ СК РФ по региону направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.