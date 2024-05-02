Путин наградил челябинского вице-губернатора

Президент РФ Владимир Путин наградил вице-губернатора Челябинской области Анатолия Векшина. Как следует из опубликованного указа, также награду получила глава Снежинского физико-технического института Оксана Линник.
«За достигнутые трудовые успех и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Векшину Анатолию Андреевичу — заместителю губернатора Челябинской области. Наградить Почетной грамотой президента РФ Линник Оксану Владимировну — руководителя Снежинского физик-технического института, филиала МИФИ», — отмечено в указе.
Линиик отмечена за заслуги в научно-педагогической деятельности. Также отмечены усилия руководителя по подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетняя добросовестная работа.
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