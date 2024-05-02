Путин наградил челябинского вице-губернатора

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил заслуги вице-губернатора Анатолия Вешкина и главы института Оксаны Линник Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил вице-губернатора Челябинской области Анатолия Векшина. Как следует из опубликованного указа, также награду получила глава Снежинского физико-технического института Оксана Линник.

«За достигнутые трудовые успех и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Векшину Анатолию Андреевичу — заместителю губернатора Челябинской области. Наградить Почетной грамотой президента РФ Линник Оксану Владимировну — руководителя Снежинского физик-технического института, филиала МИФИ», — отмечено в указе.

Линиик отмечена за заслуги в научно-педагогической деятельности. Также отмечены усилия руководителя по подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетняя добросовестная работа.

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Президент РФ Владимир Путин наградил вице-губернатора Челябинской области Анатолия Векшина. Как следует из опубликованного указа, также награду получила глава Снежинского физико-технического института Оксана Линник. «За достигнутые трудовые успех и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Векшину Анатолию Андреевичу — заместителю губернатора Челябинской области. Наградить Почетной грамотой президента РФ Линник Оксану Владимировну — руководителя Снежинского физик-технического института, филиала МИФИ», — отмечено в указе. Линиик отмечена за заслуги в научно-педагогической деятельности. Также отмечены усилия руководителя по подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетняя добросовестная работа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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