Путин наградил главу Белгородской области орденом Мужества

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Путин наградил Вячеслава Гладкова (на фото) орденом Мужества Фото:

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Об этом стало известно из указа российского лидера.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича — губернатора Белгородской области», — говорится в документе. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

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Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Об этом стало известно из указа российского лидера. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича — губернатора Белгородской области», — говорится в документе. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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