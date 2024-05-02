Путин наградил главу Белгородской области орденом Мужества

02 мая 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Путин наградил Вячеслава Гладкова (на фото) орденом Мужества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Об этом стало известно из указа российского лидера. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича — губернатора Белгородской области», — говорится в документе. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Скрин: официальный сайт опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Об этом стало известно из указа российского лидера. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича — губернатора Белгородской области», — говорится в документе. Указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.