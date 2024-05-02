Путин наградил главу Белгородской области орденом Мужества

Путин наградил Вячеслава Гладкова (на фото) орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Об этом стало известно из указа российского лидера.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича — губернатора Белгородской области», — говорится в документе. Указ
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