Власти города ХМАО сделали заявление из-за ремонта квартиры мэра на 1,2 млн рублей

Власти Пыть-Яха отремонтировали квартиру мэра за 1,2 миллиона рублей

02 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Власти Пыть-Яха подтвердили, что потратили более миллиона рублей на ремонт квартиры мэра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Администрация Пыть-Яха отремонтировала квартиру в микрорайоне 6-й Пионерный и передала ее в пользование главе города Дмитрию Горбунову. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии города. На сайте госзакупок указано, что стоимость ремонта муниципальной недвижимости составила 1,2 миллиона рублей. «Ремонт квартиры (жилого фонда), расположенной по адресу г. Пыть-Ях, мкр. 6 Пионерный, <…>, произведен в рамках муниципальной программы „Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха“. Жилое помещение специализированного жилищного фонда (служебное) передано 01.04.2024 по акту приема-передачи главе города Пыть-Яху Д. С. Горбунову на период трудовых отношений согласно договору найма служебного жилого помещения», — сообщили в ведомстве. На сайте госзакупок размещен аукцион, в техзадании которого указан адрес квартиры и сумма, выделенная из бюджета города — 1 484 298,83 рубля. Торги, предложив 1,2 млн рублей, выиграла ИП Елена Варенникова, адрес регистрации предпринимателя — г. Бердск, Новосибирская область. В пресс-службе мэрии уточнили, что в муниципальной собственности числится 53 жилых помещения специализированного жилищного фонда (служебное). Из них 12 занимают работники администрации города, нанимателями иных помещений являются работники школ, детских садов, учреждения культуры и спорта. При этом в городе, по данным администрации на 1 апреля 2023 года, 664 семьи состояло в очереди на обеспечение квартирами по договору соцнайма. «Более свежий список по состоянию на 1 апреля 2024 года формируется по итогам проведенной перерегистрации», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что депутат думы ХМАО Виктор Сысун обратился в прокуратуру из-за дорогостоящего ремонта служебной квартиры мэра Пыть-Яха. Либерал-демократ посчитал стоимость завышенной и попросил провести проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Пыть-Яха отремонтировала квартиру в микрорайоне 6-й Пионерный и передала ее в пользование главе города Дмитрию Горбунову. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии города. На сайте госзакупок указано, что стоимость ремонта муниципальной недвижимости составила 1,2 миллиона рублей. «Ремонт квартиры (жилого фонда), расположенной по адресу г. Пыть-Ях, мкр. 6 Пионерный, <…>, произведен в рамках муниципальной программы „Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха“. Жилое помещение специализированного жилищного фонда (служебное) передано 01.04.2024 по акту приема-передачи главе города Пыть-Яху Д. С. Горбунову на период трудовых отношений согласно договору найма служебного жилого помещения», — сообщили в ведомстве. На сайте госзакупок размещен аукцион, в техзадании которого указан адрес квартиры и сумма, выделенная из бюджета города — 1 484 298,83 рубля. Торги, предложив 1,2 млн рублей, выиграла ИП Елена Варенникова, адрес регистрации предпринимателя — г. Бердск, Новосибирская область. В пресс-службе мэрии уточнили, что в муниципальной собственности числится 53 жилых помещения специализированного жилищного фонда (служебное). Из них 12 занимают работники администрации города, нанимателями иных помещений являются работники школ, детских садов, учреждения культуры и спорта. При этом в городе, по данным администрации на 1 апреля 2023 года, 664 семьи состояло в очереди на обеспечение квартирами по договору соцнайма. «Более свежий список по состоянию на 1 апреля 2024 года формируется по итогам проведенной перерегистрации», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что депутат думы ХМАО Виктор Сысун обратился в прокуратуру из-за дорогостоящего ремонта служебной квартиры мэра Пыть-Яха. Либерал-демократ посчитал стоимость завышенной и попросил провести проверку.