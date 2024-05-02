Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки». Видео

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Анастасия Ивлеева дала интервью каналу «Лука Ебков» Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Блогер Анастасия Ивлеева впервые дала интервью после скандальной вечеринки с «почти голым» дресс-кодом. Тизер беседы она опубликовала в личном telegram-канале.

«Поговорили по душам с Андреем (ведущий youtube-канала „Лука Ебков“), завтра увидимся!» — написала Ивлеева в соцсети. Из короткого анонсирующего ролика понятно, что речь шла о возможной поездке блогера в Донбасс, а также об обысках в ее офисе. Кроме того, в интервью Ивлеева рассказала о неудавшейся попытке открыть бар в Москве.

Организованная Ивлеевой вечеринка прошла в московском клубе 20 и 21 декабря 2023 года. Мероприятие стало скандальным из-за откровенного дресс-кода, который предполагал минимальное количество одежды на гостях. Звездные участники вечеринки, как и сама Ивлеева, столкнулись с осуждением со стороны политиков и общественных деятелей, а также подверглись многочисленным проверкам. После инцидента блогер перестала появляться в медийном пространстве и закрыла все существующие проекты, а также удалила все публикации из своих страниц в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

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Блогер Анастасия Ивлеева впервые дала интервью после скандальной вечеринки с «почти голым» дресс-кодом. Тизер беседы она опубликовала в личном telegram-канале. «Поговорили по душам с Андреем (ведущий youtube-канала „Лука Ебков“), завтра увидимся!» — написала Ивлеева в соцсети. Из короткого анонсирующего ролика понятно, что речь шла о возможной поездке блогера в Донбасс, а также об обысках в ее офисе. Кроме того, в интервью Ивлеева рассказала о неудавшейся попытке открыть бар в Москве. Организованная Ивлеевой вечеринка прошла в московском клубе 20 и 21 декабря 2023 года. Мероприятие стало скандальным из-за откровенного дресс-кода, который предполагал минимальное количество одежды на гостях. Звездные участники вечеринки, как и сама Ивлеева, столкнулись с осуждением со стороны политиков и общественных деятелей, а также подверглись многочисленным проверкам. После инцидента блогер перестала появляться в медийном пространстве и закрыла все существующие проекты, а также удалила все публикации из своих страниц в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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