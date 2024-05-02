Блогер Анастасия Ивлеева впервые дала интервью после скандальной вечеринки с «почти голым» дресс-кодом. Тизер беседы она опубликовала в личном telegram-канале.
«Поговорили по душам с Андреем (ведущий youtube-канала „Лука Ебков“), завтра увидимся!» — написала Ивлеева в соцсети. Из короткого анонсирующего ролика понятно, что речь шла о возможной поездке блогера в Донбасс, а также об обысках в ее офисе. Кроме того, в интервью Ивлеева рассказала о неудавшейся попытке открыть бар в Москве.
Организованная Ивлеевой вечеринка прошла в московском клубе 20 и 21 декабря 2023 года. Мероприятие стало скандальным из-за откровенного дресс-кода, который предполагал минимальное количество одежды на гостях. Звездные участники вечеринки, как и сама Ивлеева, столкнулись с осуждением со стороны политиков и общественных деятелей, а также подверглись многочисленным проверкам. После инцидента блогер перестала появляться в медийном пространстве и закрыла все существующие проекты, а также удалила все публикации из своих страниц в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.