Челябинскую область накроют пятиградусные заморозки и снегопады

В Челябинской области в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до пяти градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться снегом. Это следует из прогноза «Гисметео».
«Уже в ночь с пятницы заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят до -3. В ночь на воскресенье заморозки опустятся до -5. Похолодание будет сопровождаться мокрым снегом и снегопадами в северных районах региона», — отмечают синоптики.
Инспекторы ГИБДД обратились к автомобилистам и попросили их воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды в области. Осторожность сбережет жизни и здоровье участников движения, отмечают в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции региона.
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