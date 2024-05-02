Челябинскую область накроют пятиградусные заморозки и снегопады

02 мая 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Погода принесет челябинцам непростую ситуацию на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до пяти градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться снегом. Это следует из прогноза «Гисметео». «Уже в ночь с пятницы заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят до -3. В ночь на воскресенье заморозки опустятся до -5. Похолодание будет сопровождаться мокрым снегом и снегопадами в северных районах региона», — отмечают синоптики. Инспекторы ГИБДД обратились к автомобилистам и попросили их воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды в области. Осторожность сбережет жизни и здоровье участников движения, отмечают в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до пяти градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться снегом. Это следует из прогноза «Гисметео». «Уже в ночь с пятницы заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят до -3. В ночь на воскресенье заморозки опустятся до -5. Похолодание будет сопровождаться мокрым снегом и снегопадами в северных районах региона», — отмечают синоптики. Инспекторы ГИБДД обратились к автомобилистам и попросили их воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды в области. Осторожность сбережет жизни и здоровье участников движения, отмечают в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции региона.