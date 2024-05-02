Челябинскую область накроют пятиградусные заморозки и снегопады

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Снегопад. Челябинск, снег, погода, автомобиль, остановка общественного транспорта, снегопад, климат, маршрутки, автотранспорт
Погода принесет челябинцам непростую ситуацию на дорогах Фото:

В Челябинской области в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до пяти градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться снегом. Это следует из прогноза «Гисметео».

«Уже в ночь с пятницы заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят до -3. В ночь на воскресенье заморозки опустятся до -5. Похолодание будет сопровождаться мокрым снегом и снегопадами в северных районах региона», — отмечают синоптики.

Инспекторы ГИБДД обратились к автомобилистам и попросили их воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды в области. Осторожность сбережет жизни и здоровье участников движения, отмечают в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции региона.

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В Челябинской области в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до пяти градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться снегом. Это следует из прогноза «Гисметео». «Уже в ночь с пятницы заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят до -3. В ночь на воскресенье заморозки опустятся до -5. Похолодание будет сопровождаться мокрым снегом и снегопадами в северных районах региона», — отмечают синоптики. Инспекторы ГИБДД обратились к автомобилистам и попросили их воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды в области. Осторожность сбережет жизни и здоровье участников движения, отмечают в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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