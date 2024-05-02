ГИБДД просит челябинских водителей отказаться от поездок из-за погоды

В Челябинской области инспекторы ГИБДД обратились к автомобилистам воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды. Как предупредили в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции, осторожность сбережет жизни и здоровье участников движения.
«В отдельных районах региона ожидаются заморозки до минуса трех градусов и дождь со снегом. В целях предотвращения ДТП и сохранения жизни и здоровья окружающих просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на автомобиле», — обратились сотрудники ГИБДД.
Непогода может создать сложные условия на дорогах. В случае необходимости выезда на дорогу инспекторы автоинспекции призвали водителей быть крайне внимательными и осторожными, избегать опасных маневров и выбирать скорость с учетом погодных условий.
В Гидрометцентре предупредили, что снег и заморозки продержатся до конца недели. Днем 3 мая ожидается до 8-13 градусов тепла, в горных районах — около пяти градусов.
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