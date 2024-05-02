ГИБДД просит челябинских водителей отказаться от поездок из-за погоды

02 мая 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды автомобилистов попросили не выезжать на автотрассы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области инспекторы ГИБДД обратились к автомобилистам воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды. Как предупредили в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции, осторожность сбережет жизни и здоровье участников движения. «В отдельных районах региона ожидаются заморозки до минуса трех градусов и дождь со снегом. В целях предотвращения ДТП и сохранения жизни и здоровья окружающих просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на автомобиле», — обратились сотрудники ГИБДД. Непогода может создать сложные условия на дорогах. В случае необходимости выезда на дорогу инспекторы автоинспекции призвали водителей быть крайне внимательными и осторожными, избегать опасных маневров и выбирать скорость с учетом погодных условий. В Гидрометцентре предупредили, что снег и заморозки продержатся до конца недели. Днем 3 мая ожидается до 8-13 градусов тепла, в горных районах — около пяти градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области инспекторы ГИБДД обратились к автомобилистам воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды. Как предупредили в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции, осторожность сбережет жизни и здоровье участников движения. «В отдельных районах региона ожидаются заморозки до минуса трех градусов и дождь со снегом. В целях предотвращения ДТП и сохранения жизни и здоровья окружающих просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на автомобиле», — обратились сотрудники ГИБДД. Непогода может создать сложные условия на дорогах. В случае необходимости выезда на дорогу инспекторы автоинспекции призвали водителей быть крайне внимательными и осторожными, избегать опасных маневров и выбирать скорость с учетом погодных условий. В Гидрометцентре предупредили, что снег и заморозки продержатся до конца недели. Днем 3 мая ожидается до 8-13 градусов тепла, в горных районах — около пяти градусов.