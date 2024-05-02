ГИБДД просит челябинских водителей отказаться от поездок из-за погоды

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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Из-за непогоды автомобилистов попросили не выезжать на автотрассы Фото:

В Челябинской области инспекторы ГИБДД обратились к автомобилистам воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды. Как предупредили в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции, осторожность сбережет жизни и здоровье участников движения.

«В отдельных районах региона ожидаются заморозки до минуса трех градусов и дождь со снегом. В целях предотвращения ДТП и сохранения жизни и здоровья окружающих просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на автомобиле», — обратились сотрудники ГИБДД.

Непогода может создать сложные условия на дорогах. В случае необходимости выезда на дорогу инспекторы автоинспекции призвали водителей быть крайне внимательными и осторожными, избегать опасных маневров и выбирать скорость с учетом погодных условий.

В Гидрометцентре предупредили, что снег и заморозки продержатся до конца недели. Днем 3 мая ожидается до 8-13 градусов тепла, в горных районах — около пяти градусов.

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В Челябинской области инспекторы ГИБДД обратились к автомобилистам воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды. Как предупредили в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции, осторожность сбережет жизни и здоровье участников движения. «В отдельных районах региона ожидаются заморозки до минуса трех градусов и дождь со снегом. В целях предотвращения ДТП и сохранения жизни и здоровья окружающих просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на автомобиле», — обратились сотрудники ГИБДД. Непогода может создать сложные условия на дорогах. В случае необходимости выезда на дорогу инспекторы автоинспекции призвали водителей быть крайне внимательными и осторожными, избегать опасных маневров и выбирать скорость с учетом погодных условий. В Гидрометцентре предупредили, что снег и заморозки продержатся до конца недели. Днем 3 мая ожидается до 8-13 градусов тепла, в горных районах — около пяти градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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