02 мая 2024

Стали известны подробности теракта, организованного Украиной на Крымском мосту

«Коммерсант»: Крымский мост подорвали самодельным устройством
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Украина пыталась уничтожить мост с помощью самодельной взрывчатки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Стали известны результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о теракте 2022 года на Крымском мосту. Для подрыва Киев использовал самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.

«Основу взрывного устройства составляла спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо. Оно сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на заключение экспертов.

Взрыв фуры на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета, напоминает «Национальная служба новостей». На Украине признали ответственность за атаку Крымского моста. В частности, глава СБУ Василий Малюк заявил, что теракт был совершен под его контролем, передает RT.

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Стали известны результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о теракте 2022 года на Крымском мосту. Для подрыва Киев использовал самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. «Основу взрывного устройства составляла спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо. Оно сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на заключение экспертов. Взрыв фуры на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета, напоминает «Национальная служба новостей». На Украине признали ответственность за атаку Крымского моста. В частности, глава СБУ Василий Малюк заявил, что теракт был совершен под его контролем, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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