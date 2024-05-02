Стали известны подробности теракта, организованного Украиной на Крымском мосту

Стали известны результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о теракте 2022 года на Крымском мосту. Для подрыва Киев использовал самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.
«Основу взрывного устройства составляла спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо. Оно сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута», — пишет «
Взрыв фуры на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета, напоминает «Национальная служба новостей». На Украине признали ответственность за атаку Крымского моста. В частности, глава СБУ Василий Малюк заявил, что теракт был совершен под его контролем, передает RT.
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