Стали известны подробности теракта, организованного Украиной на Крымском мосту

«Коммерсант»: Крымский мост подорвали самодельным устройством

03 мая 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

Украина пыталась уничтожить мост с помощью самодельной взрывчатки Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стали известны результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о теракте 2022 года на Крымском мосту. Для подрыва Киев использовал самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. «Основу взрывного устройства составляла спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо. Оно сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на заключение экспертов. Взрыв фуры на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета, напоминает «Национальная служба новостей». На Украине признали ответственность за атаку Крымского моста. В частности, глава СБУ Василий Малюк заявил, что теракт был совершен под его контролем, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стали известны результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о теракте 2022 года на Крымском мосту. Для подрыва Киев использовал самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. «Основу взрывного устройства составляла спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо. Оно сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на заключение экспертов. Взрыв фуры на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета, напоминает «Национальная служба новостей». На Украине признали ответственность за атаку Крымского моста. В частности, глава СБУ Василий Малюк заявил, что теракт был совершен под его контролем, передает RT.