В Екатеринбурге эвакуировали 200 солдат из-за пожара

В Екатеринбурге из казармы воинской части 34081 на проспекте Космонавтов, 77/1 эвакуировали 200 солдат. Причиной стало задымление в помещении, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.
«Ночью 3 мая поступило сообщение о пожаре на территории воинской части РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты — прим.URA.RU). Оказалось, что возникло задымление в казарме, где располагался личный состав. Из здания эвакуировали 200 человек», — объяснил собеседник агентства.
По его словам, очаг пожара обнаружили в туалете на втором этаже. Площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров. Пожар удалось оперативно потушить. Корреспондент направил запрос в свердловское управление МЧС, ответ ожидается.
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