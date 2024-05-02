02 мая 2024

В Екатеринбурге эвакуировали 200 солдат из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников в элитные войска. Курган, военные, солдаты, призывники, военная форма, элитные войска
Военнослужащих вывели из казармы, где возникло задымление (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге из казармы воинской части 34081 на проспекте Космонавтов, 77/1 эвакуировали 200 солдат. Причиной стало задымление в помещении, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.

«Ночью 3 мая поступило сообщение о пожаре на территории воинской части РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты — прим.URA.RU). Оказалось, что возникло задымление в казарме, где располагался личный состав. Из здания эвакуировали 200 человек», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, очаг пожара обнаружили в туалете на втором этаже. Площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров. Пожар удалось оперативно потушить. Корреспондент направил запрос в свердловское управление МЧС, ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге из казармы воинской части 34081 на проспекте Космонавтов, 77/1 эвакуировали 200 солдат. Причиной стало задымление в помещении, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «Ночью 3 мая поступило сообщение о пожаре на территории воинской части РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты — прим.URA.RU). Оказалось, что возникло задымление в казарме, где располагался личный состав. Из здания эвакуировали 200 человек», — объяснил собеседник агентства. По его словам, очаг пожара обнаружили в туалете на втором этаже. Площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров. Пожар удалось оперативно потушить. Корреспондент направил запрос в свердловское управление МЧС, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...