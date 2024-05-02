02 мая 2024

В центре Челябинска введут ограничения для репетиции парада Победы

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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, репетиция парада, торжественное построение
Для репетиции парада перекроют площадь Революции в Челябинске Фото:

В Челябинске сегодня, 3 мая, для репетиции парада Победы будет перекрыта площадь Революции. Ограничение движения не затронет дорогу, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Сегодня, 3 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения. Мероприятие пройдет с 16.00 до 20.30», — уточняет пресс-служба мэрии.

В пресс-службе городской администрации добавили, что для репетиции будет ограничено передвижение пешеходов. При этом движение транспорта по дороге на улице Ленина мероприятие не затронет.

Ранее в Челябинске уже проходили репетиции парада Победы. Для этого также перекрывали центральную площадь города.

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В Челябинске сегодня, 3 мая, для репетиции парада Победы будет перекрыта площадь Революции. Ограничение движения не затронет дорогу, сообщает пресс-служба горадминистрации. «Сегодня, 3 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения. Мероприятие пройдет с 16.00 до 20.30», — уточняет пресс-служба мэрии. В пресс-службе городской администрации добавили, что для репетиции будет ограничено передвижение пешеходов. При этом движение транспорта по дороге на улице Ленина мероприятие не затронет. Ранее в Челябинске уже проходили репетиции парада Победы. Для этого также перекрывали центральную площадь города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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