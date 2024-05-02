В центре Челябинска введут ограничения для репетиции парада Победы

В Челябинске сегодня, 3 мая, для репетиции парада Победы будет перекрыта площадь Революции. Ограничение движения не затронет дорогу, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Сегодня, 3 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения. Мероприятие пройдет с 16.00 до 20.30», — уточняет пресс-служба мэрии.
В пресс-службе городской администрации добавили, что для репетиции будет ограничено передвижение пешеходов. При этом движение транспорта по дороге на улице Ленина мероприятие не затронет.
Ранее в Челябинске уже проходили репетиции парада Победы. Для этого также перекрывали центральную площадь города.
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