В центре Челябинска введут ограничения для репетиции парада Победы

03 мая 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Для репетиции парада перекроют площадь Революции в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сегодня, 3 мая, для репетиции парада Победы будет перекрыта площадь Революции. Ограничение движения не затронет дорогу, сообщает пресс-служба горадминистрации. «Сегодня, 3 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения. Мероприятие пройдет с 16.00 до 20.30», — уточняет пресс-служба мэрии. В пресс-службе городской администрации добавили, что для репетиции будет ограничено передвижение пешеходов. При этом движение транспорта по дороге на улице Ленина мероприятие не затронет. Ранее в Челябинске уже проходили репетиции парада Победы. Для этого также перекрывали центральную площадь города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сегодня, 3 мая, для репетиции парада Победы будет перекрыта площадь Революции. Ограничение движения не затронет дорогу, сообщает пресс-служба горадминистрации. «Сегодня, 3 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения. Мероприятие пройдет с 16.00 до 20.30», — уточняет пресс-служба мэрии. В пресс-службе городской администрации добавили, что для репетиции будет ограничено передвижение пешеходов. При этом движение транспорта по дороге на улице Ленина мероприятие не затронет. Ранее в Челябинске уже проходили репетиции парада Победы. Для этого также перекрывали центральную площадь города.