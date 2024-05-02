Свердловчанин в колонии признался в убийстве супруги, которую искали 13 лет. Фото

03 мая 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Мужчина отбывает наказание за преступление сексуального характера (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчанин, осужденный за преступление сексуального характера, признался в убийстве супруги, которое совершил в 2011 году в Богдановиче. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах свердловских силовых структур. «В марте 2011 года в Богдановичском районе бесследно пропала жительница одного из сел, по этому факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). На первоначальном этапе следствия раскрыть преступления не представилось возможным, но работа продолжалась. На днях в следственный отдел поступила информация о возможной причастности к убийству ее 62-летнего супруга, который находится в колонии. Во время допроса он дал признательные показания и указал место сокрытия тела», — сообщил старший помощник руководителя свердловского СКР полковник Александр Шульга. Мужчина признался, что избил супругу во время застолья из-за конфликта, а наутро обнаружил ее мертвой. Он вывез ее в лес, где зарыл в землю. На следственные действия его вывозили из колонии. Во время мероприятий были извлечены останки женщины, добавили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. В места лишения свободы гражданин угодил в 2019 году за преступление сексуального характера с тяжкими последствиями. «Статья, по которой он попал на тюремные нары, как известно, в криминальном мире, мягко говоря, не пользуется „почетом“. Такой категории осужденных, как правило, весьма некомфортно отбывать срок. Вероятно, даже после нескольких долгих лет пребывания на „зоне“ он не смог побороть в себе угрызения совести из-за того, что отправил „на тот свет“ свою „вторую половинку“, жестоко расправившись с ней. Силовики констатировали, что задержанный на следственных действиях вел себя так, словно показывал, не где схоронил тело собственной супруги, а какую-нибудь ненужную вещь. Теперь ему грозит срок не меньший, чем за преступление сексуального характера», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Фото: предоставлено СКР по Свердловской области Место, где нашли останки женщины Фото: предоставлено СКР по Свердловской области Подозреваемый на следственных действиях Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин, осужденный за преступление сексуального характера, признался в убийстве супруги, которое совершил в 2011 году в Богдановиче. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах свердловских силовых структур. «В марте 2011 года в Богдановичском районе бесследно пропала жительница одного из сел, по этому факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). На первоначальном этапе следствия раскрыть преступления не представилось возможным, но работа продолжалась. На днях в следственный отдел поступила информация о возможной причастности к убийству ее 62-летнего супруга, который находится в колонии. Во время допроса он дал признательные показания и указал место сокрытия тела», — сообщил старший помощник руководителя свердловского СКР полковник Александр Шульга. Мужчина признался, что избил супругу во время застолья из-за конфликта, а наутро обнаружил ее мертвой. Он вывез ее в лес, где зарыл в землю. На следственные действия его вывозили из колонии. Во время мероприятий были извлечены останки женщины, добавили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. В места лишения свободы гражданин угодил в 2019 году за преступление сексуального характера с тяжкими последствиями. «Статья, по которой он попал на тюремные нары, как известно, в криминальном мире, мягко говоря, не пользуется „почетом“. Такой категории осужденных, как правило, весьма некомфортно отбывать срок. Вероятно, даже после нескольких долгих лет пребывания на „зоне“ он не смог побороть в себе угрызения совести из-за того, что отправил „на тот свет“ свою „вторую половинку“, жестоко расправившись с ней. Силовики констатировали, что задержанный на следственных действиях вел себя так, словно показывал, не где схоронил тело собственной супруги, а какую-нибудь ненужную вещь. Теперь ему грозит срок не меньший, чем за преступление сексуального характера», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.