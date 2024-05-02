Тоболяк забрал у пенсионеров полмиллиона рублей

Житель Тобольска забрал у пенсионеров почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«На 3 года в колонию отправился курьер мошенников, похищавших деньги у пенсионеров. В результате преступных действий пенсионерам причинен ущерб в размере более 480 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Известно, что мошенники работали по схеме «родственников, попавших в ДТП с пострадавшими». Они звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и выманивали деньги якобы на улаживание ситуации без уголовного дела. Подсудимый выполнял роль курьера — приезжал домой к пенсионерам и забирал их деньги.
Мужчина отправится в колонию строгого режима на три года. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Житель Тобольска забрал у пенсионеров почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «На 3 года в колонию отправился курьер мошенников, похищавших деньги у пенсионеров. В результате преступных действий пенсионерам причинен ущерб в размере более 480 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Известно, что мошенники работали по схеме «родственников, попавших в ДТП с пострадавшими». Они звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и выманивали деньги якобы на улаживание ситуации без уголовного дела. Подсудимый выполнял роль курьера — приезжал домой к пенсионерам и забирал их деньги. Мужчина отправится в колонию строгого режима на три года. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.