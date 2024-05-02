02 мая 2024

Тоболяк забрал у пенсионеров полмиллиона рублей

В Тобольске осужден курьер мошенников, укравших у пенсионеров 480 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Следующие три года мужчина проведет в колонии строгого режима Фото:

Житель Тобольска забрал у пенсионеров почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«На 3 года в колонию отправился курьер мошенников, похищавших деньги у пенсионеров. В результате преступных действий пенсионерам причинен ущерб в размере более 480 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Известно, что мошенники работали по схеме «родственников, попавших в ДТП с пострадавшими». Они звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и выманивали деньги якобы на улаживание ситуации без уголовного дела. Подсудимый выполнял роль курьера — приезжал домой к пенсионерам и забирал их деньги.

Мужчина отправится в колонию строгого режима на три года. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

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Житель Тобольска забрал у пенсионеров почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «На 3 года в колонию отправился курьер мошенников, похищавших деньги у пенсионеров. В результате преступных действий пенсионерам причинен ущерб в размере более 480 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Известно, что мошенники работали по схеме «родственников, попавших в ДТП с пострадавшими». Они звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и выманивали деньги якобы на улаживание ситуации без уголовного дела. Подсудимый выполнял роль курьера — приезжал домой к пенсионерам и забирал их деньги. Мужчина отправится в колонию строгого режима на три года. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.
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