Тоболяк забрал у пенсионеров полмиллиона рублей

В Тобольске осужден курьер мошенников, укравших у пенсионеров 480 тысяч рублей

03 мая 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Следующие три года мужчина проведет в колонии строгого режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Тобольска забрал у пенсионеров почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «На 3 года в колонию отправился курьер мошенников, похищавших деньги у пенсионеров. В результате преступных действий пенсионерам причинен ущерб в размере более 480 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Известно, что мошенники работали по схеме «родственников, попавших в ДТП с пострадавшими». Они звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и выманивали деньги якобы на улаживание ситуации без уголовного дела. Подсудимый выполнял роль курьера — приезжал домой к пенсионерам и забирал их деньги. Мужчина отправится в колонию строгого режима на три года. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тобольска забрал у пенсионеров почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «На 3 года в колонию отправился курьер мошенников, похищавших деньги у пенсионеров. В результате преступных действий пенсионерам причинен ущерб в размере более 480 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Известно, что мошенники работали по схеме «родственников, попавших в ДТП с пострадавшими». Они звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и выманивали деньги якобы на улаживание ситуации без уголовного дела. Подсудимый выполнял роль курьера — приезжал домой к пенсионерам и забирал их деньги. Мужчина отправится в колонию строгого режима на три года. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.