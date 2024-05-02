02 мая 2024

Тюменцев пугают сильным ветром и гололедом

В Тюмени сила ветра в субботу, 4 мая, достигнет 18 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Гололед. Тюмень, тротуар, зима, плитка, гололед
Тюменские дороги обледенеют в субботу, 4 мая Фото:

В Тюмени в выходные придут сильный ветер и гололед. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание: 4 мая ожидаются осадки: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, северный 8-13 м/с, возможны порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени в следующие два дня ожидают дождь и мокрый снег. Температура воздуха в ночное время может опуститься до ноля.

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В Тюмени в выходные придут сильный ветер и гололед. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: 4 мая ожидаются осадки: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, северный 8-13 м/с, возможны порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени в следующие два дня ожидают дождь и мокрый снег. Температура воздуха в ночное время может опуститься до ноля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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