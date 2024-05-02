Тюменцев пугают сильным ветром и гололедом

Тюменские дороги обледенеют в субботу, 4 мая
В Тюмени в выходные придут сильный ветер и гололед. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание: 4 мая ожидаются осадки: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, северный 8-13 м/с, возможны порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени в следующие два дня ожидают дождь и мокрый снег. Температура воздуха в ночное время может опуститься до ноля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!