02 мая 2024

На Челябинскую область надвигается сильный снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, лобовое стекло, автомобиль, снегопад, дворник
Жителей региона предупредили о заморозках, гололеде и снегопаде Фото:

В Челябинской области в ночь на 4 мая ожидается сильный снегопад, в горах временно установится снежный покров. Об этом предупредили жителей региона в пресс-службе регионального миндортранса.

«Ночью и в первой половине дня 4 мая на крайнем севере Челябинской области ожидаются очень сильные осадки преимущественно в виде снега. Ночью и днем 4 мая в отдельных районах ожидаются сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода и предметы, гололед, на дорогах гололедица от наката), метели, в горах — временное установление снежного покрова», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе миндора добавили, что ночью в регионе на почве и в воздухе сохранятся заморозки. 4 мая в отдельных районах до 3 градусов мороза, 5—6 мая в большинстве районов до 5 градусов.

Ранее URA.RU предупреждало о том, что в Челябинской области в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до пяти градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться снегом.

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В Челябинской области в ночь на 4 мая ожидается сильный снегопад, в горах временно установится снежный покров. Об этом предупредили жителей региона в пресс-службе регионального миндортранса. «Ночью и в первой половине дня 4 мая на крайнем севере Челябинской области ожидаются очень сильные осадки преимущественно в виде снега. Ночью и днем 4 мая в отдельных районах ожидаются сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода и предметы, гололед, на дорогах гололедица от наката), метели, в горах — временное установление снежного покрова», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе миндора добавили, что ночью в регионе на почве и в воздухе сохранятся заморозки. 4 мая в отдельных районах до 3 градусов мороза, 5—6 мая в большинстве районов до 5 градусов. Ранее URA.RU предупреждало о том, что в Челябинской области в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до пяти градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться снегом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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