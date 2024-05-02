На Челябинскую область надвигается сильный снегопад

03 мая 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Жителей региона предупредили о заморозках, гололеде и снегопаде Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области в ночь на 4 мая ожидается сильный снегопад, в горах временно установится снежный покров. Об этом предупредили жителей региона в пресс-службе регионального миндортранса. «Ночью и в первой половине дня 4 мая на крайнем севере Челябинской области ожидаются очень сильные осадки преимущественно в виде снега. Ночью и днем 4 мая в отдельных районах ожидаются сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода и предметы, гололед, на дорогах гололедица от наката), метели, в горах — временное установление снежного покрова», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе миндора добавили, что ночью в регионе на почве и в воздухе сохранятся заморозки. 4 мая в отдельных районах до 3 градусов мороза, 5—6 мая в большинстве районов до 5 градусов. Ранее URA.RU предупреждало о том, что в Челябинской области в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до пяти градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться снегом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ночь на 4 мая ожидается сильный снегопад, в горах временно установится снежный покров. Об этом предупредили жителей региона в пресс-службе регионального миндортранса. «Ночью и в первой половине дня 4 мая на крайнем севере Челябинской области ожидаются очень сильные осадки преимущественно в виде снега. Ночью и днем 4 мая в отдельных районах ожидаются сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода и предметы, гололед, на дорогах гололедица от наката), метели, в горах — временное установление снежного покрова», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе миндора добавили, что ночью в регионе на почве и в воздухе сохранятся заморозки. 4 мая в отдельных районах до 3 градусов мороза, 5—6 мая в большинстве районов до 5 градусов. Ранее URA.RU предупреждало о том, что в Челябинской области в ближайшие три дня ночные температуры опустятся до пяти градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться снегом.