Тюменки ради заграницы «вернулись» в Советский Союз

Тюменки по три дня стоят в очереди, чтобы поставить печать о гражданстве детям

03 мая 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Печать о гражданстве для детей стала обязательной для выезда за границу Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы поставить печать о гражданстве тюменки вместо электронной очереди вынуждены записываться в блокнот, который висит на входе в кабинет. Об этом корреспондентам URA.RU заявили сами горожане. По их словам, люди ждут своей очереди по несколько дней. «Некоторые ждут своей очереди по три дня. Народ двигается, но случается перерыв или заканчиваются часы приема и люди вынуждены идти сюда снова на следующий день. Возле кабинетов не работает электронное табло, и кто-то завел блокнот, куда пришедшие записываются в очередь под номерами», — сообщили горожане. Они также отметили, что проблемы с постановкой печати возникают, в том числе из-за разного расписания работы кабинетов. На сайте ведомств, по сообщениям тюменцев, указан один режим работы. На месте выясняется, что поставить отметку могут совсем в иные часы. С 1 марта 2024 года детям, выезжающим за пределы РФ, необходимо иметь печать о гражданстве на свидетельстве о рождении. Его проставляют в отделах по вопросам миграции МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы поставить печать о гражданстве тюменки вместо электронной очереди вынуждены записываться в блокнот, который висит на входе в кабинет. Об этом корреспондентам URA.RU заявили сами горожане. По их словам, люди ждут своей очереди по несколько дней. «Некоторые ждут своей очереди по три дня. Народ двигается, но случается перерыв или заканчиваются часы приема и люди вынуждены идти сюда снова на следующий день. Возле кабинетов не работает электронное табло, и кто-то завел блокнот, куда пришедшие записываются в очередь под номерами», — сообщили горожане. Они также отметили, что проблемы с постановкой печати возникают, в том числе из-за разного расписания работы кабинетов. На сайте ведомств, по сообщениям тюменцев, указан один режим работы. На месте выясняется, что поставить отметку могут совсем в иные часы. С 1 марта 2024 года детям, выезжающим за пределы РФ, необходимо иметь печать о гражданстве на свидетельстве о рождении. Его проставляют в отделах по вопросам миграции МВД.