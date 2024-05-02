Челябинцев предупредили о резком подъеме уровня воды в реках и озерах

Жителей Челябинской области предупредили о резком подъеме воды в реках и озерах, который может произойти в ближайшие трое суток. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В ближайшие трое суток (4-6 мая) на реках горнозаводской зоны местами возможны резкие подъемы уровней воды, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков горных районов склоновым стоком в районах выпадения осадков», — говорится в сообщении метеорологов. Объявление появилось в разделе опасных и неблагоприятных явлений погоды.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем сильном снегопаде и заморозках, которые ожидаются в регионе в ближайшие сутки. Жителям региона сообщили о вероятном гололеде и установлении временного снежного покрова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!