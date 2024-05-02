Челябинцев предупредили о резком подъеме уровня воды в реках и озерах

03 мая 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

На водоемах региона ожидается резкий подъем уровня воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинской области предупредили о резком подъеме воды в реках и озерах, который может произойти в ближайшие трое суток. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ближайшие трое суток (4-6 мая) на реках горнозаводской зоны местами возможны резкие подъемы уровней воды, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков горных районов склоновым стоком в районах выпадения осадков», — говорится в сообщении метеорологов. Объявление появилось в разделе опасных и неблагоприятных явлений погоды. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем сильном снегопаде и заморозках, которые ожидаются в регионе в ближайшие сутки. Жителям региона сообщили о вероятном гололеде и установлении временного снежного покрова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Челябинской области предупредили о резком подъеме воды в реках и озерах, который может произойти в ближайшие трое суток. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ближайшие трое суток (4-6 мая) на реках горнозаводской зоны местами возможны резкие подъемы уровней воды, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков горных районов склоновым стоком в районах выпадения осадков», — говорится в сообщении метеорологов. Объявление появилось в разделе опасных и неблагоприятных явлений погоды. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем сильном снегопаде и заморозках, которые ожидаются в регионе в ближайшие сутки. Жителям региона сообщили о вероятном гололеде и установлении временного снежного покрова.