02 мая 2024

Челябинцев предупредили о резком подъеме уровня воды в реках и озерах

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Ай. Челябинск , вода, водоем, паводок, река ай
На водоемах региона ожидается резкий подъем уровня воды Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о резком подъеме воды в реках и озерах, который может произойти в ближайшие трое суток. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ближайшие трое суток (4-6 мая) на реках горнозаводской зоны местами возможны резкие подъемы уровней воды, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков горных районов склоновым стоком в районах выпадения осадков», — говорится в сообщении метеорологов. Объявление появилось в разделе опасных и неблагоприятных явлений погоды.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем сильном снегопаде и заморозках, которые ожидаются в регионе в ближайшие сутки. Жителям региона сообщили о вероятном гололеде и установлении временного снежного покрова.

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Жителей Челябинской области предупредили о резком подъеме воды в реках и озерах, который может произойти в ближайшие трое суток. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ближайшие трое суток (4-6 мая) на реках горнозаводской зоны местами возможны резкие подъемы уровней воды, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков горных районов склоновым стоком в районах выпадения осадков», — говорится в сообщении метеорологов. Объявление появилось в разделе опасных и неблагоприятных явлений погоды. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем сильном снегопаде и заморозках, которые ожидаются в регионе в ближайшие сутки. Жителям региона сообщили о вероятном гололеде и установлении временного снежного покрова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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