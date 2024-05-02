ЕР срочно ищет замену кандидату в гордуму Челябинска

«Единая Россия» в срочном порядке начала рассматривать варианты замены бизнесмена и действующего депутата Центрального райсовета Сергея Ильина на выборах в гордуму Челябинска. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах.
«Сначала ожидалось, что Ильин будет баллотироваться в Центральном районе, где является действующим депутатом райсовета. Однако решено было выдвинуть его в Металлургическом. А теперь и вовсе передумал участвовать в выборах», — рассказал инсайдер.
По его словам, решение Ильина стало неожиданным для партийного руководства и теперь ему вынуждены срочно искать замену. Пока в этом качестве рассматривают депутата Металлургического райсовета Дмитрия Коваленко. Однако в плане финансовых ресурсов для ведения кампании он уступает Ильину. В региональном отделении ЕР воздержались от комментариев.
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