02 мая 2024

ЕР срочно ищет замену кандидату в гордуму Челябинска

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Конференция регионального отделения партии ЕР. Челябинск , медведь единая россия
Единороссы вынуждены менять планы на выборы в горудму Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

«Единая Россия» в срочном порядке начала рассматривать варианты замены бизнесмена и действующего депутата Центрального райсовета Сергея Ильина на выборах в гордуму Челябинска. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах.

«Сначала ожидалось, что Ильин будет баллотироваться в Центральном районе, где является действующим депутатом райсовета. Однако решено было выдвинуть его в Металлургическом. А теперь и вовсе передумал участвовать в выборах», — рассказал инсайдер.

По его словам, решение Ильина стало неожиданным для партийного руководства и теперь ему вынуждены срочно искать замену. Пока в этом качестве рассматривают депутата Металлургического райсовета Дмитрия Коваленко. Однако в плане финансовых ресурсов для ведения кампании он уступает Ильину. В региональном отделении ЕР воздержались от комментариев.

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«Единая Россия» в срочном порядке начала рассматривать варианты замены бизнесмена и действующего депутата Центрального райсовета Сергея Ильина на выборах в гордуму Челябинска. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах. «Сначала ожидалось, что Ильин будет баллотироваться в Центральном районе, где является действующим депутатом райсовета. Однако решено было выдвинуть его в Металлургическом. А теперь и вовсе передумал участвовать в выборах», — рассказал инсайдер. По его словам, решение Ильина стало неожиданным для партийного руководства и теперь ему вынуждены срочно искать замену. Пока в этом качестве рассматривают депутата Металлургического райсовета Дмитрия Коваленко. Однако в плане финансовых ресурсов для ведения кампании он уступает Ильину. В региональном отделении ЕР воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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