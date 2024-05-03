Экскурсии на объекте начнут проводить в мае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Златоустом в селе Веселовка (Челябинская область) для туристов воссоздали пещеру первобытного человека. Как URA.RU рассказала директор некоммерческой организации «Уреньга» Татьяна Рыбкина, гости смогут погрузиться в атмосферу быта древних людей.

«Пещера первобытного человека эпохи неолита родилась. Остались буквально детали. Любой человек, побывав на экскурсии, увидит воочию все, что появилось в ту эпоху», — сообщила URA.RU Рыбкина.

В локации представлены орудия труда снаряжение охотника и рыболова древности, объекты культа, шкуры добытых на охоте животных и другое. Для гостей проведут мастер-классы. В ходе мероприятий можно создать фигурку богини плодородия или амулет. Визит в Веселовку предложат продолжить путешествием по тропе к настоящим стоянкам древнего человека. Их поблизости открыто три.

Объект создан на площадях старого детсада. Частично неиспользуемый объект передали «Уреньге». В помещениях появятся мастерские, сельский клуб, библиотека и выставочные пространства. Открытие объекта состоится 13 июня в ходе проведения этнофестиваля «Агне.ру». Первые экскурсии стартуют в мае.

В пещере зрители увидят наскальные рисунки и предметы быта паблик АНО «Уреньга» Фото:

Эпоха неолита относится к V—III тысячелетиям до нашей эры паблик АНО «Уреньга» Фото:

Под пещеру было переоборудовано помещение бывшего детсада паблик АНО «Уреньга» Фото:

Презентация нового объекта состоится летом на фестивале «Агне.ру» паблик АНО «Уреньга» Фото: