02 мая 2024

Нового фигуранта дела «Прекрасной России» вызвали в СК Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, камера, видеокамера, телевидение
В разглашении тайны частной жизни также был обвинен оператор Евгений Русских Фото:

Оператор «Прекрасной России» Евгений Русских, которого бизнесмен Богдан Новорок также обвинил в клевете и разглашении тайны частной жизни, явился на допрос в Следственный комитет в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Карен Бадалян. Ранее по этому уголовному делу был задержан блогер, журналист и автор «Прекрасной России» Евгений Анисимов.

«Сегодня были следственные действия, допрос. Вышли из комитета минут десять назад», — рассказал защитник. Русских находится в статусе подозреваемого, у него нет меры пресечения, но на него возложено обязательство явки.

Анисимов был задержан 23 апреля за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он собирался разоблачить Богдана Новорока. Репортер был также обвинен в разглашении тайны частной жизни и клевете. Позднее суд отпустил его домой, назначив запрет определенных действий. 24 апреля был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Его Новорок обвинил в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальной версии, Аксенов мог заказать журналистское расследование Анисимову. Однако подтверждений этому нет: их адвокаты опровергают связь между ними. В свердловских силовых структурах не дают комментариев по теме. Суд отпустил Аксенова домой, не избрав никакой меры пресечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оператор «Прекрасной России» Евгений Русских, которого бизнесмен Богдан Новорок также обвинил в клевете и разглашении тайны частной жизни, явился на допрос в Следственный комитет в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Карен Бадалян. Ранее по этому уголовному делу был задержан блогер, журналист и автор «Прекрасной России» Евгений Анисимов. «Сегодня были следственные действия, допрос. Вышли из комитета минут десять назад», — рассказал защитник. Русских находится в статусе подозреваемого, у него нет меры пресечения, но на него возложено обязательство явки. Анисимов был задержан 23 апреля за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он собирался разоблачить Богдана Новорока. Репортер был также обвинен в разглашении тайны частной жизни и клевете. Позднее суд отпустил его домой, назначив запрет определенных действий. 24 апреля был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Его Новорок обвинил в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальной версии, Аксенов мог заказать журналистское расследование Анисимову. Однако подтверждений этому нет: их адвокаты опровергают связь между ними. В свердловских силовых структурах не дают комментариев по теме. Суд отпустил Аксенова домой, не избрав никакой меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...