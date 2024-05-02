Нового фигуранта дела «Прекрасной России» вызвали в СК Екатеринбурга

Оператор «Прекрасной России» Евгений Русских, которого бизнесмен Богдан Новорок также обвинил в клевете и разглашении тайны частной жизни, явился на допрос в Следственный комитет в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Карен Бадалян. Ранее по этому уголовному делу был задержан блогер, журналист и автор «Прекрасной России» Евгений Анисимов.
«Сегодня были следственные действия, допрос. Вышли из комитета минут десять назад», — рассказал защитник. Русских находится в статусе подозреваемого, у него нет меры пресечения, но на него возложено обязательство явки.
Анисимов был задержан 23 апреля за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он собирался разоблачить Богдана Новорока. Репортер был также обвинен в разглашении тайны частной жизни и клевете. Позднее суд отпустил его домой, назначив запрет определенных действий. 24 апреля был задержан владелец «Ведущей утилизирующей компании» (занимается мусоропереработкой) Юрий Аксенов. Его Новорок обвинил в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Согласно материалам уголовного дела, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальной версии, Аксенов мог заказать журналистское расследование Анисимову. Однако подтверждений этому нет: их адвокаты опровергают связь между ними. В свердловских силовых структурах не дают комментариев по теме. Суд отпустил Аксенова домой, не избрав никакой меры пресечения.
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