Евгению Анисимову вменяют две статьи УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил из-под стражи задержанного по делу о клевете и разглашении тайны частной жизни блогера и владельца youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

В качестве меры пресечения для Анисимова избрали запрет определенных действий. Ему нельзя общаться по делу со свидетелями, пользоваться интернетом, он обязан являться по вызову. При этом следователь ходатайствовал о том, чтобы блогера арестовали на два месяца.

Защита Анисимова подавала ходатайства об отводе судьи Александра Суслова, так как ранее он якобы разрешил обыски в доме блогера. В отводе отказали, после чего следователь попросил закрыть процесс «Могут быть озвучены следственные сведения», — пояснил он.

Утром 23 апреля в доме блогера прошли обыски. Его задержали за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он собирался разоблачить уральского бизнесмена Богдана Новорока.

Анисимову — 41 год. Широкую известность получил, работая на телеканале «Крик ТВ». После ухода стал репортером «Прекрасной России», где создавал контент оппозиционной направленности. У него есть два малолетних ребенка (2017 и 2016 года рождения). Он имеет высшее образование, работает на ИП, является журналистом нескольких СМИ.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Сергей Бодров / URA.RU