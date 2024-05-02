Где пройдут пасхальные богослужения в Тюменской области

Службы и Крестные ходы пройдут во всех населенных пунктах области
В Тюмени, Тобольске и других городах области определили места, где пройдут пасхальные богослужения. Информацию в telegram-канале опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.
Тобольск
В Тобольске богослужения состоятся в Софийско-Успенском соборе на Красной площади.
4 мая:
- 12:00-20:00 — освящение куличей в Свято-Покровском Соборе
- 23:20 — полунощница в Софийско-Успенском Соборе;
- 23:45 — Крестный ход.
5 мая:
- 00:00 — Пасхальная утреня и Божественная Литургия.
Тюмень
В Тюмени для проведения пасхальных служб определили несколько мест.
Знаменский кафедральный собор, 4 мая:
- 23:20 — полунощница;
- 8:00—20:00 — освящение куличей.
5 мая:
- 00:00 — Крестный Ход. Пасхальная Служба. Литургия Св. Иоанна Златоуста.
Свято-Троицкий мужской монастырь, 4 мая:
- 12:00—23:00 — освящение куличей;
- 23:30 — полунощница.
5 мая:
- 00:00 — Крестный ход. Божественная Литургия;
- 10:00—17:00 — освящение куличей.
Вознесенско-Георгиевский храм, 4 мая:
- 11:30, 17:00, 18:00, 22:30 — освящение куличей;
- 23:00 — Пасхальное богослужение.
5 мая:
- 11:30 — освящение куличей.
Собор Благовещения Пресвятой Богородицы, 4 мая:
- 13:00—17:00 — освящение куличей;
- 23:00 — полунощница.
5 мая:
- 00:00 — Пасхальная Заутреня. Божественная Литургия;
- 11:00—12:00 — освящение куличей.
Храм в честь Святителя Николая Чудотворца, 4 мая:
- 12:00—18:00 — освящение куличей;
- 23:30 — Пасхальное Богослужение с крестным ходом.
5 мая:
- 12:00,13:00 — освящение куличей.
Ишим
В Ишиме все службы, связанные с Пасхой, пройдут в Богоявленском соборе.
4 мая:
- 13:00—18:00, 20:00 — освящение куличей;
- 23:30 — полунощница с Крестным ходом вокруг храма.
5 мая:
- 00:00 — Пасхальная заутреня и Божественная Литургия.
Ялуторовск
В Ялуторовске для проведения пасхальных служб определили Сретенский собор.
4 мая:
- 21:00 — освящение куличей;
- 23:30 — полунощница.
5 мая:
- 00:00 — Крестный ход. Праздничная Божественная литургия;
- 12:00 — освящение куличей.
Заводоуковск
В Заводоуковске богослужения пройдут в Свято-Георгиевском храме.
4 мая:
- 14:00, 15:00 — освящение куличей;
- 23:15 — полунощница.
5 мая:
- 00:00 — Крестный ход, Пасхальное Богослужение;
- 12:00 — освящение куличей.
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