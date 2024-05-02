02 мая 2024

Где пройдут пасхальные богослужения в Тюменской области

В Тюмени определили, где пройдут пасхальные богослужения 4 и 5 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, пасха, прихожане, крестный ход, служба, религия, православие
Службы и Крестные ходы пройдут во всех населенных пунктах области Фото:

В Тюмени, Тобольске и других городах области определили места, где пройдут пасхальные богослужения. Информацию в telegram-канале опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.

Тобольск

В Тобольске богослужения состоятся в Софийско-Успенском соборе на Красной площади.

4 мая:

  • 12:00-20:00 — освящение куличей в Свято-Покровском Соборе
  • 23:20 — полунощница в Софийско-Успенском Соборе;
  • 23:45 — Крестный ход.

5 мая:

  • 00:00 — Пасхальная утреня и Божественная Литургия.

Тюмень

В Тюмени для проведения пасхальных служб определили несколько мест.

Знаменский кафедральный собор, 4 мая:

  • 23:20 — полунощница;
  • 8:00—20:00 — освящение куличей.

5 мая:

  • 00:00 — Крестный Ход. Пасхальная Служба. Литургия Св. Иоанна Златоуста.

Свято-Троицкий мужской монастырь, 4 мая:

  • 12:00—23:00 — освящение куличей;
  • 23:30 — полунощница.

5 мая:

  • 00:00 — Крестный ход. Божественная Литургия;
  • 10:00—17:00 — освящение куличей.

Вознесенско-Георгиевский храм, 4 мая:

  • 11:30, 17:00, 18:00, 22:30 — освящение куличей;
  • 23:00 — Пасхальное богослужение.

5 мая:

  • 11:30 — освящение куличей.

Собор Благовещения Пресвятой Богородицы, 4 мая:

  • 13:00—17:00 — освящение куличей;
  • 23:00 — полунощница.

5 мая:

  • 00:00 — Пасхальная Заутреня. Божественная Литургия;
  • 11:00—12:00 — освящение куличей.

Храм в честь Святителя Николая Чудотворца, 4 мая:

  • 12:00—18:00 — освящение куличей;
  • 23:30 — Пасхальное Богослужение с крестным ходом.

5 мая:

  • 12:00,13:00 — освящение куличей.

Ишим

В Ишиме все службы, связанные с Пасхой, пройдут в Богоявленском соборе.

4 мая:

  • 13:00—18:00, 20:00 — освящение куличей;
  • 23:30 — полунощница с Крестным ходом вокруг храма.

5 мая:

  • 00:00 — Пасхальная заутреня и Божественная Литургия.

Ялуторовск

В Ялуторовске для проведения пасхальных служб определили Сретенский собор.

4 мая:

  • 21:00 — освящение куличей;
  • 23:30 — полунощница.

5 мая:

  • 00:00 — Крестный ход. Праздничная Божественная литургия;
  • 12:00 — освящение куличей.

Заводоуковск

В Заводоуковске богослужения пройдут в Свято-Георгиевском храме.

4 мая:

  • 14:00, 15:00 — освящение куличей;
  • 23:15 — полунощница.

5 мая:

  • 00:00 — Крестный ход, Пасхальное Богослужение;
  • 12:00 — освящение куличей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени, Тобольске и других городах области определили места, где пройдут пасхальные богослужения. Информацию в telegram-канале опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. В Тобольске богослужения состоятся в Софийско-Успенском соборе на Красной площади. В Тюмени для проведения пасхальных служб определили несколько мест. В Ишиме все службы, связанные с Пасхой, пройдут в Богоявленском соборе. В Ялуторовске для проведения пасхальных служб определили Сретенский собор. В Заводоуковске богослужения пройдут в Свято-Георгиевском храме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...