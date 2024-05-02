02 мая 2024

Генпрокурор Краснов провел кадровое назначение в ХМАО

Новым Ханты-Мансийским межрайонным прокурором стал Сергей Мингалев
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Игорь Краснов назначил нового Ханты-Мансийского межрайонного прокурора Фото:

Указом генерального прокурора РФ Игоря Краснова Ханты-Мансийским межрайонным прокурором назначен Сергей Мингалев. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО.

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность Ханты-Мансийского межрайонного прокурора назначен старший советник юстиции Мингалев Сергей Павлович» — говорится на сайте ведомства. До назначения, с апреля 2017 года, Мингалев служил в должности старшего помощника прокурора Югры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний.

Мингалев родился в 1989 году в городе Асино, Томской области. В 2005 году окончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии и был назначен помощником Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. Кроме того он служил следователем прокуратуры, был зампрокурора, а также возглавлял надзорное ведомство Октябрьского района.

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Указом генерального прокурора РФ Игоря Краснова Ханты-Мансийским межрайонным прокурором назначен Сергей Мингалев. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО. «Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность Ханты-Мансийского межрайонного прокурора назначен старший советник юстиции Мингалев Сергей Павлович» — говорится на сайте ведомства. До назначения, с апреля 2017 года, Мингалев служил в должности старшего помощника прокурора Югры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. Мингалев родился в 1989 году в городе Асино, Томской области. В 2005 году окончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии и был назначен помощником Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. Кроме того он служил следователем прокуратуры, был зампрокурора, а также возглавлял надзорное ведомство Октябрьского района.
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