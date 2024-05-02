Генпрокурор Краснов провел кадровое назначение в ХМАО

Новым Ханты-Мансийским межрайонным прокурором стал Сергей Мингалев

03 мая 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Игорь Краснов назначил нового Ханты-Мансийского межрайонного прокурора Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Указом генерального прокурора РФ Игоря Краснова Ханты-Мансийским межрайонным прокурором назначен Сергей Мингалев. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО. «Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность Ханты-Мансийского межрайонного прокурора назначен старший советник юстиции Мингалев Сергей Павлович» — говорится на сайте ведомства. До назначения, с апреля 2017 года, Мингалев служил в должности старшего помощника прокурора Югры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. Мингалев родился в 1989 году в городе Асино, Томской области. В 2005 году окончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии и был назначен помощником Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. Кроме того он служил следователем прокуратуры, был зампрокурора, а также возглавлял надзорное ведомство Октябрьского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Указом генерального прокурора РФ Игоря Краснова Ханты-Мансийским межрайонным прокурором назначен Сергей Мингалев. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО. «Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность Ханты-Мансийского межрайонного прокурора назначен старший советник юстиции Мингалев Сергей Павлович» — говорится на сайте ведомства. До назначения, с апреля 2017 года, Мингалев служил в должности старшего помощника прокурора Югры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. Мингалев родился в 1989 году в городе Асино, Томской области. В 2005 году окончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии и был назначен помощником Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. Кроме того он служил следователем прокуратуры, был зампрокурора, а также возглавлял надзорное ведомство Октябрьского района.