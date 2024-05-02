Для пермского марафона за 5 млн рублей закупят тысячи футболок

Эстафета ежегодно собирает тысячи участников Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

МАУ дополнительного образования «Спартак» объявило конкурс на поставку более 11,5 тысяч футболок для участников эстафеты «Пермский марафон». На эти цели запланировано потратить более пяти млн рублей. Поставщика товара ищут через электронные торги.

«Наименование процедуры — поставка футболок для участников всероссийских соревнований по легкой атлетике „Пермский марафон“. Количество — 11 550 штук. Цвета — розовый, красный, бирюзовый, фиолетовый, серый, желтый. Тип ткани — сетка „Паук“. Начальная и максимальная цена контракта — 5,19 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

Обязательным условием является наличие на всех футболках фирменного логотипа марафона. Ткань должна обладать высокими влаговпитывающими свойствами и устойчивостью к многократным стиркам. Поставить товар необходимо не позднее 25 июля 2024 года.

Седьмая по счету легкоатлетическая эстафета «Пермский марафон» состоится в краевой столице 7—8 сентября. Беговая трасса проходит через исторический центр краевой столицы. В 2024 году организаторами мероприятия принято решение об увеличении количества участников до 13 тысяч человек. Впервые предусмотрена бесплатная регистрация в эстафете для участников СВО.