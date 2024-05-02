02 мая 2024

В Тюменских селах ждут сдвига сроков паводка: главное о приходе «большой воды» в регионе. Онлайн-трансляция

В Абатском 3 мая ожидают пика половодья
© Служба новостей «URA.RU»
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Пик половодья в Абатском районе области ожидается 3 марта Фото:

В Тюменской области продолжаются паводки. По данным МЧС, на 3 мая эвакуировано более 6500 человек, все они сейчас живут в пунктах временного размещения. В течение дня 3 мая ожидают пик паводка в Абатском районе, подтоплены дома в Викуловском районе, несколько участков федеральных трасс. URA.RU продолжает следить за движением «большой воды» по районам Тюменской области.

15:37 03.05.2024 Александр Моор: в селе Викулово уровень воды поднялся до 1152 см. Это на 54 см выше, чем в 2017 году.

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В Тюменской области продолжаются паводки. По данным МЧС, на 3 мая эвакуировано более 6500 человек, все они сейчас живут в пунктах временного размещения. В течение дня 3 мая ожидают пик паводка в Абатском районе, подтоплены дома в Викуловском районе, несколько участков федеральных трасс. URA.RU продолжает следить за движением «большой воды» по районам Тюменской области. 15:37 03.05.2024 Александр Моор: в селе Викулово уровень воды поднялся до 1152 см. Это на 54 см выше, чем в 2017 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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