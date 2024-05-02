В Тюменских селах ждут сдвига сроков паводка: главное о приходе «большой воды» в регионе. Онлайн-трансляция

В Абатском 3 мая ожидают пика половодья

03 мая 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Пик половодья в Абатском районе области ожидается 3 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области продолжаются паводки. По данным МЧС, на 3 мая эвакуировано более 6500 человек, все они сейчас живут в пунктах временного размещения. В течение дня 3 мая ожидают пик паводка в Абатском районе, подтоплены дома в Викуловском районе, несколько участков федеральных трасс. URA.RU продолжает следить за движением «большой воды» по районам Тюменской области. 15:37 Александр Моор: в селе Викулово уровень воды поднялся до 1152 см. Это на 54 см выше, чем в 2017 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области продолжаются паводки. По данным МЧС, на 3 мая эвакуировано более 6500 человек, все они сейчас живут в пунктах временного размещения. В течение дня 3 мая ожидают пик паводка в Абатском районе, подтоплены дома в Викуловском районе, несколько участков федеральных трасс. URA.RU продолжает следить за движением «большой воды» по районам Тюменской области. 15:37 03.05.2024 Александр Моор: в селе Викулово уровень воды поднялся до 1152 см. Это на 54 см выше, чем в 2017 году.