Пик половодья в Абатском районе области ожидается 3 марта
В Тюменской области продолжаются паводки. По данным МЧС, на 3 мая эвакуировано более 6500 человек, все они сейчас живут в пунктах временного размещения. В течение дня 3 мая ожидают пик паводка в Абатском районе, подтоплены дома в Викуловском районе, несколько участков федеральных трасс. URA.RU продолжает следить за движением «большой воды» по районам Тюменской области.
15:37 03.05.2024 Александр Моор: в селе Викулово уровень воды поднялся до 1152 см. Это на 54 см выше, чем в 2017 году.
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