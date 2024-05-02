Православные христиане смогут отстоять пасхальную службу и освятить куличи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В ЯНАО православные христиане готовятся отметить праздник Пасхи. В храмах округа ежедневно проходят Божественные литургии. Где можно освятить куличи и встретить Воскресение Христово, читайте в материале URA.RU.

В Салехарде торжественные богослужения пройдут в двух храмах

В окружной столице торжественное пасхальное богослужение состоится в кафедральном Преображенском соборе в полночь 5 мая. Его проведет архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай. В полночь с 4 на 5 мая состоится крестный ход, Пасхальная утреня и Божественная литургия. В 3:00 начнется обряд освящения куличей. В 16:00 состоится вечернее богослужение.

В храме святых апостолов Петра и Павла освятить куличи можно уже 4 мая в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Пасхальное богослужение также начнется в полночь 5 мая, крестный ход, Пасхальная утреня и Божественная литургия продлятся до 2:30, после чего пройдет обряд освещения куличей. В 8:30 верующих ожидает прибытие Благодатного огня и поздняя Божественная литургия, в 10:30 также можно освятить куличи.

Пасхальные богослужения в Ноябрьске

Обряд освящения куличей начнут проводить в храме Архистратига Божия Михаила 4 мая, с 13:00 до 19:00. Пасху 5 мая в Ноябрьске встретят сразу в трех храмах. В 23:20 начнется Пасхальная полунощница в храме Архангела Михаила, в полночь — крестный ход вокруг храма. После него будет праздничная служба, затем освящение куличей.

В Новом Уренгое Пасху встретят в Богоявленском Соборе

В газовой столице освятить куличи можно будет уже в Великую субботу — 4 мая. В Богоявленском Соборе пройдут пасхальные богослужения, которые начнутся в полночь.

Крестный ход

В понедельник — 6 мая православные христиане чтут память святого Георгия Победоносца, покровителя небесного воинства. В Салехарде пройдет Крестный ход. Движение транспорта будет ограничено с 10:00 до 11:30 по улицам Первомайская и Обская в границах улиц Автострадная и переулка Первомайский. Крестный ход состоится и в Лабытнанги, где также перекроют дороги.

Схема ограничения движения в Салехарде на время Крестного хода группа «Салехардская епархия», Вк Фото: Фото: