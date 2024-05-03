На пивоваренный завод «Афанасий» нагрянули силовики

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Силовики пришли на завод производителя пива «Афанасий» Фото:

На территорию пивоваренного завода «Афанасий» в Тверской области прибыли силовики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, осведомленный о проводимых оперативных действиях.

«Сам холдинг сообщил, что ему персонально авансом показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ», — передает РБК. Там назвали происходящее хорошим знаком для имиджа. В холдинге также заявили о ежегодной уплате двух миллиардов рублей в казну. На предоставленных фотографиях видны люди в форме возле складских помещений и в коридорах завода.

Информация о визите правоохранительных органов также появилась в telegram-канале Tver69Live. Согласно ему силовики работают как внутри здания предприятия, так и на его территории.

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На территорию пивоваренного завода «Афанасий» в Тверской области прибыли силовики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, осведомленный о проводимых оперативных действиях. «Сам холдинг сообщил, что ему персонально авансом показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ», — передает РБК. Там назвали происходящее хорошим знаком для имиджа. В холдинге также заявили о ежегодной уплате двух миллиардов рублей в казну. На предоставленных фотографиях видны люди в форме возле складских помещений и в коридорах завода. Информация о визите правоохранительных органов также появилась в telegram-канале Tver69Live. Согласно ему силовики работают как внутри здания предприятия, так и на его территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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