На пивоваренный завод «Афанасий» нагрянули силовики

03 мая 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Силовики пришли на завод производителя пива «Афанасий» Фото: Владимир Андреев © URA.RU На территорию пивоваренного завода «Афанасий» в Тверской области прибыли силовики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, осведомленный о проводимых оперативных действиях. «Сам холдинг сообщил, что ему персонально авансом показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ», — передает РБК. Там назвали происходящее хорошим знаком для имиджа. В холдинге также заявили о ежегодной уплате двух миллиардов рублей в казну. На предоставленных фотографиях видны люди в форме возле складских помещений и в коридорах завода. Информация о визите правоохранительных органов также появилась в telegram-канале Tver69Live. Согласно ему силовики работают как внутри здания предприятия, так и на его территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территорию пивоваренного завода «Афанасий» в Тверской области прибыли силовики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, осведомленный о проводимых оперативных действиях. «Сам холдинг сообщил, что ему персонально авансом показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ», — передает РБК. Там назвали происходящее хорошим знаком для имиджа. В холдинге также заявили о ежегодной уплате двух миллиардов рублей в казну. На предоставленных фотографиях видны люди в форме возле складских помещений и в коридорах завода. Информация о визите правоохранительных органов также появилась в telegram-канале Tver69Live. Согласно ему силовики работают как внутри здания предприятия, так и на его территории.