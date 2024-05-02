Пермский губернатор Махонин сообщил об аварии на газопроводе

В Пермском крае полторы тысячи человек остались без газа из-за аварии

03 мая 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин сообщил о серьезной аварии (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авария на газопроводе произошла в Пермском крае около деревни Якимята Краснокамского округа. Около полутора тысяч человек лишились голубого топлива, которое используют для отопления домов. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Поврежден газопровод рядом с деревней Якимята Краснокамского округа. Пострадавших нет. Без газа остались порядка 1,5 тысяч жителей деревни Стряпунята. Введен режим повышенной готовности, все службы работают в усиленном режиме», — написал глава региона в Telegram. По словам Махонина, подачу газа смогут возобновить только днем 4 мая. Жители Стряпунят, оставшиеся без отопления, могут получить электрообогреватели в здании местного пожарного депо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авария на газопроводе произошла в Пермском крае около деревни Якимята Краснокамского округа. Около полутора тысяч человек лишились голубого топлива, которое используют для отопления домов. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Поврежден газопровод рядом с деревней Якимята Краснокамского округа. Пострадавших нет. Без газа остались порядка 1,5 тысяч жителей деревни Стряпунята. Введен режим повышенной готовности, все службы работают в усиленном режиме», — написал глава региона в Telegram. По словам Махонина, подачу газа смогут возобновить только днем 4 мая. Жители Стряпунят, оставшиеся без отопления, могут получить электрообогреватели в здании местного пожарного депо.