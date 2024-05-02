02 мая 2024

Пермский губернатор Махонин сообщил об аварии на газопроводе

В Пермском крае полторы тысячи человек остались без газа из-за аварии
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Дмитрий Махонин сообщил о серьезной аварии (архивное фото) Фото:

Авария на газопроводе произошла в Пермском крае около деревни Якимята Краснокамского округа. Около полутора тысяч человек лишились голубого топлива, которое используют для отопления домов. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Поврежден газопровод рядом с деревней Якимята Краснокамского округа. Пострадавших нет. Без газа остались порядка 1,5 тысяч жителей деревни Стряпунята. Введен режим повышенной готовности, все службы работают в усиленном режиме», — написал глава региона в Telegram.

По словам Махонина, подачу газа смогут возобновить только днем 4 мая. Жители Стряпунят, оставшиеся без отопления, могут получить электрообогреватели в здании местного пожарного депо.

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Авария на газопроводе произошла в Пермском крае около деревни Якимята Краснокамского округа. Около полутора тысяч человек лишились голубого топлива, которое используют для отопления домов. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Поврежден газопровод рядом с деревней Якимята Краснокамского округа. Пострадавших нет. Без газа остались порядка 1,5 тысяч жителей деревни Стряпунята. Введен режим повышенной готовности, все службы работают в усиленном режиме», — написал глава региона в Telegram. По словам Махонина, подачу газа смогут возобновить только днем 4 мая. Жители Стряпунят, оставшиеся без отопления, могут получить электрообогреватели в здании местного пожарного депо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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