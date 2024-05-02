Праймериз «Единой России» для кандидатов в думу Лабытнанги (ЯНАО) начинается позднее остальных территорий округа из-за технических особенностей систем голосования. Заявки кандидатов в депутаты местной гордумы начнут приниматься 4 мая — рассказала корреспонденту URA.RU руководитель регионального исполкома ЕР Анастасия Казанцева.
«В соответствии с положением о проведении предварительного голосования есть отличия в автоматизированных системах, которые применяются при проведении предварительного голосования в административных центрах и муниципальных образованиях с численностью избирателей 50 тысяч человек и более и муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч человек», — пояснила Казанцева. Само голосование будет проходить с 24 по 26 мая.
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Праймериз «Единой России» для кандидатов в думу Лабытнанги (ЯНАО) начинается позднее остальных территорий округа из-за технических особенностей систем голосования. Заявки кандидатов в депутаты местной гордумы начнут приниматься 4 мая — рассказала корреспонденту URA.RU руководитель регионального исполкома ЕР Анастасия Казанцева. «В соответствии с положением о проведении предварительного голосования есть отличия в автоматизированных системах, которые применяются при проведении предварительного голосования в административных центрах и муниципальных образованиях с численностью избирателей 50 тысяч человек и более и муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч человек», — пояснила Казанцева. Само голосование будет проходить с 24 по 26 мая. Праймериз «Единой России» стартовали 25 марта. Более чем за месяц на предварительное голосование ЕР в ЯНАО заявилось около 90 кандидатов в депутаты городских дум Салехарда и Ноябрьска, а также претендентов на место в Тюменской областной. Ранее URA.RU сообщало о том, глава Лабытнанги Марина Трескова предупредила жителей о перезагрузке местной системы власти.