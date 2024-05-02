Кандидаты на праймериз ЕР в Лабытнанги оказались в невыигрышном положении

Праймериз ЕР в Лабытнанги начинается с отставанием от других районов ЯНАО

03 мая 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Кандидаты в думу Лабытнанги (ЯНАО) смогут заявляться на праймериз ЕР с 4 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Праймериз «Единой России» для кандидатов в думу Лабытнанги (ЯНАО) начинается позднее остальных территорий округа из-за технических особенностей систем голосования. Заявки кандидатов в депутаты местной гордумы начнут приниматься 4 мая — рассказала корреспонденту URA.RU руководитель регионального исполкома ЕР Анастасия Казанцева. «В соответствии с положением о проведении предварительного голосования есть отличия в автоматизированных системах, которые применяются при проведении предварительного голосования в административных центрах и муниципальных образованиях с численностью избирателей 50 тысяч человек и более и муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч человек», — пояснила Казанцева. Само голосование будет проходить с 24 по 26 мая. Праймериз «Единой России» стартовали 25 марта. Более чем за месяц на предварительное голосование ЕР в ЯНАО заявилось около 90 кандидатов в депутаты городских дум Салехарда и Ноябрьска, а также претендентов на место в Тюменской областной. Ранее URA.RU сообщало о том, глава Лабытнанги Марина Трескова предупредила жителей о перезагрузке местной системы власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Праймериз «Единой России» для кандидатов в думу Лабытнанги (ЯНАО) начинается позднее остальных территорий округа из-за технических особенностей систем голосования. Заявки кандидатов в депутаты местной гордумы начнут приниматься 4 мая — рассказала корреспонденту URA.RU руководитель регионального исполкома ЕР Анастасия Казанцева. «В соответствии с положением о проведении предварительного голосования есть отличия в автоматизированных системах, которые применяются при проведении предварительного голосования в административных центрах и муниципальных образованиях с численностью избирателей 50 тысяч человек и более и муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч человек», — пояснила Казанцева. Само голосование будет проходить с 24 по 26 мая. Праймериз «Единой России» стартовали 25 марта. Более чем за месяц на предварительное голосование ЕР в ЯНАО заявилось около 90 кандидатов в депутаты городских дум Салехарда и Ноябрьска, а также претендентов на место в Тюменской областной. Ранее URA.RU сообщало о том, глава Лабытнанги Марина Трескова предупредила жителей о перезагрузке местной системы власти.