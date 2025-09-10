В России впервые за три года произошло снижение цен

В Россия зафиксирована дефляция
В Россия зафиксирована дефляция

В августе 2025 года в России было зафиксировано снижение потребительских цен на 0,4%. По данным Росстат, это первое месячное снижение цен за последние три года — предыдущий случай дефляции отмечался в августе 2022 года.

Уточняется, что наибольшее снижение цен произошло в секторе продовольственных товаров, где показатель составил 0,91%. Отмечается ускоренное снижение цен на плодоовощную продукцию, а также снижение стоимости услуг гостиниц и санаториев.

По информации Минэкономразвития, в сегменте непродовольственных товаров цены незначительно выросли на 0,42%. Подчеркивается, что за период с 2020 года месячная дефляция фиксировалась всего пять раз, при этом в большинстве месяцев индекс потребительских цен превышал 100%.

