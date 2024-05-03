Водитель мотоцикла, совершивший смертельное ДТП в Копейске, помещен под стражу

Мужчина выехал на дорогу пьяный и без прав Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель мотоцикла из Копейска, города-спутника Челябинска, который сел пьяным и без прав за руль и насмерть сбил подростка на другом мотоцикле, отправлен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Водителю мотоцикла, совершившему смертельное ДТП в Копейске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а“, „в“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального СКР уточнили, что авария произошла вечером 30 апреля. По версии следствия, 32-летний житель Копейска в состоянии алкогольного опьянения и без прав выехал на полосу встречного движения вблизи дома №2 по улице Зеленой, где врезался в другой мотоцикл, за рулем которого сидел 17-летний подросток. От полученных травм молодой человек скончался.

«В настоящее время лицо, совершившее преступление, задержано, ему предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — пояснили в пресс-службе ведомства.