03 мая 2024

Челябинка подарила Якубовичу украшенную шашку образца 1881 года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кинофестиваль "Дух огня". Красная дорожка и закрытие. Ханты-Мансийск , якубович леонид
Леонид Якубович получает в качестве подарка украшенное граверами оружие не впервые Фото:

Участница шоу «Поле Чудес» Ольга Мальцева из Челябинска подарила ведущему Леониду Якубовича украшенную златоустовскими мастерами шашку образца 1881 года. Эфир программы транслировался 3 мая на Первом канале.

«Хотим подарить вам шашку образца 1881 года, сделанную специально для вас. А эту замечательную гравюру передал Горно-металлургический профсоюз России», — представила презенты Леониду Якубовичу участница второй тройки игроков «Поле чудес», челябинка Ольга Мальцева.

По данным URA.RU, шашка была изготовлена на Златоустовской оружейной фабрике. Женщина рассказала, что работает на Челябинском электрометаллургическом комбинате старшим кладовщиком цеха по ремонту оборудования. На шоу она приехал не одна, а вместе с представителями школы фланкировки шашкой, где занимается вместе дочерью. Коллектив выступил с художественным номером. Ольга Мальцева передала привет коллегам — работникам комбината и всему Челябинску.

В 2021 году художник-гравер Златоустовской оружейной фабрики Зухра Мазитова победила в телешоу «Поле чудес». В качестве подарка она преподнесла Леониду Якубовича нож, кортик и шашку.

Леонид Якубович оценил подарок челябинки, вынув шашку из ножен
Леонид Якубович оценил подарок челябинки, вынув шашку из ножен

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участница шоу «Поле Чудес» Ольга Мальцева из Челябинска подарила ведущему Леониду Якубовича украшенную златоустовскими мастерами шашку образца 1881 года. Эфир программы транслировался 3 мая на Первом канале. «Хотим подарить вам шашку образца 1881 года, сделанную специально для вас. А эту замечательную гравюру передал Горно-металлургический профсоюз России», — представила презенты Леониду Якубовичу участница второй тройки игроков «Поле чудес», челябинка Ольга Мальцева. По данным URA.RU, шашка была изготовлена на Златоустовской оружейной фабрике. Женщина рассказала, что работает на Челябинском электрометаллургическом комбинате старшим кладовщиком цеха по ремонту оборудования. На шоу она приехал не одна, а вместе с представителями школы фланкировки шашкой, где занимается вместе дочерью. Коллектив выступил с художественным номером. Ольга Мальцева передала привет коллегам — работникам комбината и всему Челябинску. В 2021 году художник-гравер Златоустовской оружейной фабрики Зухра Мазитова победила в телешоу «Поле чудес». В качестве подарка она преподнесла Леониду Якубовича нож, кортик и шашку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...