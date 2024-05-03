Леонид Якубович получает в качестве подарка украшенное граверами оружие не впервые Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Участница шоу «Поле Чудес» Ольга Мальцева из Челябинска подарила ведущему Леониду Якубовича украшенную златоустовскими мастерами шашку образца 1881 года. Эфир программы транслировался 3 мая на Первом канале.

«Хотим подарить вам шашку образца 1881 года, сделанную специально для вас. А эту замечательную гравюру передал Горно-металлургический профсоюз России», — представила презенты Леониду Якубовичу участница второй тройки игроков «Поле чудес», челябинка Ольга Мальцева.

По данным URA.RU, шашка была изготовлена на Златоустовской оружейной фабрике. Женщина рассказала, что работает на Челябинском электрометаллургическом комбинате старшим кладовщиком цеха по ремонту оборудования. На шоу она приехал не одна, а вместе с представителями школы фланкировки шашкой, где занимается вместе дочерью. Коллектив выступил с художественным номером. Ольга Мальцева передала привет коллегам — работникам комбината и всему Челябинску.

В 2021 году художник-гравер Златоустовской оружейной фабрики Зухра Мазитова победила в телешоу «Поле чудес». В качестве подарка она преподнесла Леониду Якубовича нож, кортик и шашку.

Леонид Якубович оценил подарок челябинки, вынув шашку из ножен Скрин «Первый канал». https://www.1tv.ru/shows/pole-chudes/vypuski/pole-chudes-vypusk-ot-05.03.2024